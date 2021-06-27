Kent ve taşranın yazarı Yusuf Atılgan’ın kitapları

📌 Kitabın içeriği

🔶Az sayıda eser vermesine rağmen kalemindeki ustalıkla edebiyatımızda önemli bir yer edinen Yusuf Atılgan'ın baş yapıtı niteliği taşıyan eserlerindendi Aylak Adam.

🔶Atılgan'ın ilk romanı olan Aylak Adam, kurguladığı Bay C. karakteriyle yalnızlığın ve yabancılaşmanın sembolü haline gelirken yazın dünyamıza "aylaklık" kavramını da sokar.

"Bir gün sana dünyada dayanılacak tek şeyin sevgi olduğunu öğreteceğim."

🔶Edebi ve sosyolojik anlamda önemli tartışmaları da içeren roman, içsel çatışmalarla örülüyken sürekli "arayan" insanı da temsil etmekte.

🔶 "28 yaşında ve tedirgindi…" diyor Atılgan Bay C. için, her satırda okurlarına kahramanın akıbeti hakkında büyük bir meraka sürükleyen yazar, romanında istenilen ve beklenilen bir cevap değil göreceli bir son hazırlıyor…

''İnsanlar haksızken daha çok bağırırlar.''

🔶Edebiyatımızdaki modernist romanlardan biri olan Aylak Adam'da topluma hatta kendisine dahi yabancılaşmış bireyler işlenmekte. Hem birey olmayı hem de toplumda bir yer edinememeyi temsil eden Bay C.'nin tam anlamıyla bir ismi yoktur, çünkü insan artık kendi benliğinden uzaklaşmıştır.

🔎YUSUF ATILGAN KİMDİR?

🔶Albert Camus'nün Yabancı romanındaki Meursault'ı hatırlatan Bay C.'nin öyküsünde, modern kentli insanın açmazları yer alır. Atılgan kent ve taşrayı çok iyi tahlil eden ve eserlerine işleyen yazarlardandır. Bunun en iyi örneği de Aylak Adam...

''Sustu. Konuşmak gereksizdi. Bundan sonra kimseye ondan söz etmeyecekti. Biliyordu anlamazlardı.'