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Bulgaristan'da Osmanlı izleri

◾ Uzun yıllar Osmanlı Devleti'nin hakim olduğu Bulgaristan topraklarında, en az dört bin Osmanlı eserinin olduğu bilinir. Vav TV'de yayınlanan Enderun Sohbetleri adlı programda Doç. Dr. Gülberk Bilecik bu konuyla alakalı,

"Benim sadece camiler üzerine yaptığım araştırmada illerde yüzde altı eserlerimiz kalmış. Yani yüzde doksan dört camii yıkılmış. İlçelerde ise yüzde otuzu günümüzde varlığını koruyor. Yüzde yetmişi ise yıkılmış." cümlelerini kurar.