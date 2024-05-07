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KÜLTÜR SANAT

Munzur Vadisi Milli Parkı'nın ilkbahar güzelliği

Munzur Çayı'nın menderesler oluşturarak geçtiği milli park, Anadolu Ajansı ekibi tarafından dronla görüntülendi

Munzur Vadisi Milli Parkı’nın ilkbahar güzelliği
Yayınlanma Tarihi: 7.5.2024 09:12:04 Güncelleme Tarihi: 07.05.2024 09:11

Tunceli'deki eşsiz doğal güzellikleriyle ünlü Munzur Vadisi Milli Parkı, ilkbaharda yeşile büründü. Kent merkezine 8 kilometre uzaklıktan başlayarak Ovacık ilçesine kadar uzanan milli park, endemik türleri ve zengin bitki örtüsüyle dikkati çekiyor.

Yaklaşık 42 bin hektarlık milli parkta, çok sayıda memeli, kanatlı ve sürüngen türleri yaşıyor. Birçok noktada şelalelerin de aktığı milli park, havaların iyice ısınmasıyla yeşillenen ağaçlar ve bitkilerle güzelliğine güzellik kattı.

Munzur Çayı'nın menderesler oluşturarak geçtiği milli park, Anadolu Ajansı ekibi tarafından dronla görüntülendi.

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Etiketler Ovacık Tunceli Munzur Çayı Munzur Vadisi Milli Parkı

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