Mavi Kur’an: Altın Harflerle Yazılmış Bir Miras

1 /9 Mavi Kur’an (Blue Qur’an)















🔷 Mavi Kur'an, Kûfî hatla yazılmış eski bir Kur'an nüshası. Onu diğer Kur'an nüshalarından ayıran en önemli özellik, koyu mavi parşömen üzerine altın harflerle yazılmış olması. Yazmanın ne zaman, nerede ve kimin isteğiyle hazırlandığı kesin olarak bilinmiyor. Araştırmacılar, 8. ile 10. yüzyıllar arasında hazırlanmış olabileceğini düşünüyor.

🔷 Abbâsî, Emevî veya Fâtımî dönemlerinin yanı sıra Ağlebîler ya da Kelbîler zamanında yapılmış olabileceğine dair görüşler de bulunuyor. Yazmanın Kuzey Afrika'da, Endülüs'te veya Orta Doğu'da hazırlanmış olması ihtimaller arasında yer alıyor.

🔷 Mavi Kur'an, altın yazılarının mavi zemin üzerinde oluşturduğu etkileyici görünüm sayesinde İslam sanatının en dikkat çekici eserlerinden biri olarak tanınıyor.