4 /23 SOYKIRIM VE ŞAHİTLİK: GAZZE















🔻 "İsmail Haniye, Filistin siyasetinin en halim selim ama en sarsıcı direnç damarlarından biri olarak çıktı sahneye. Onu ilk kez gören biri, yüzündeki dinginliğin ardına gizlenmiş fırtınayı hemen fark ederdi."

Betül Soysal Bozdoğan- Soykırım ve Şahitlik: Gazze