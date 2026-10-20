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Soykırım ve Şahitlik: Gazze

Yayınlanma Tarihi: 20.10.2026 16:33
Betul Yalçın betul.yalcin@fikriyat.com.tr Editör

Betül Soysal Bozdoğan'ın Soykırım ve Şahitlik adlı eseri, Gazze'de yaşanan acıları, tanıklıkları ve insanlığın vicdanına yöneltilen çağrıyı kayıt altına alıyor. Yazar, yaşananları tarihe not düşerek unutulmaması ve sessiz kalınmaması gerektiğini hatırlatıyor. Bu yazıda kitaptan seçtiğimiz alıntılarla Gazze'de yaşananlara dair hafızayı canlı tutmayı ve hakikate tanıklık etmeyi amaçlıyoruz.

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SOYKIRIM VE ŞAHİTLİK: GAZZE
SOYKIRIM VE ŞAHİTLİK: GAZZE

🔻"Gazze'de doğmak, bilindik bir sabaha uyanmak gibi değildir."

Betül Soysal Bozdoğan- Soykırım ve Şahitlik: Gazze

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SOYKIRIM VE ŞAHİTLİK: GAZZE
SOYKIRIM VE ŞAHİTLİK: GAZZE

🔻 "Gazze'de büyümek, zamanın düz ilerlemediğini erken fark etmektir. Çocukluk kesintiye uğrar, oyunlar yarım kalır, sesler bir anda değişir."

Betül Soysal Bozdoğan- Soykırım ve Şahitlik: Gazze

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SOYKIRIM VE ŞAHİTLİK: GAZZE
SOYKIRIM VE ŞAHİTLİK: GAZZE

🔻 "Bu topraklarda büyüyen insanlar kendilerini anlatmadan önce coğrafyalarını anlatmak zorunda kalır. Çünkü Gazze'de insan yalnızca kendisinden ibaret değildir, taşıdığı hikâyelerin toplamıdır."

Betül Soysal Bozdoğan- Soykırım ve Şahitlik: Gazze

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SOYKIRIM VE ŞAHİTLİK: GAZZE
SOYKIRIM VE ŞAHİTLİK: GAZZE

🔻 "İsmail Haniye, Filistin siyasetinin en halim selim ama en sarsıcı direnç damarlarından biri olarak çıktı sahneye. Onu ilk kez gören biri, yüzündeki dinginliğin ardına gizlenmiş fırtınayı hemen fark ederdi."

Betül Soysal Bozdoğan- Soykırım ve Şahitlik: Gazze

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SOYKIRIM VE ŞAHİTLİK: GAZZE
SOYKIRIM VE ŞAHİTLİK: GAZZE

🔻"Kassam adı bir kişinin değil, boyun eğmeyen bir çizginin adıdır…"

Betül Soysal Bozdoğan- Soykırım ve Şahitlik: Gazze

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