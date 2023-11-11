Mescid-i Aksa Murabıtları
1967 yılında terör devleti tarafından işgal edilen Kudüs, o tarihten itibaren her türlü hak ihlalinin normalleştiği bir şehir oldu. 2000 yılında Ariel Şaron'un Mescid-i Aksa avlusuna girmesi, son yıllarda sıklıkla gerçekleşen Mescid-i Aksa baskınlarının ilk adımıydı. Şehirdeki Müslümanlar bu durum karşısında "murabıtlık" müessesini kurdular. Buna göre "murabıt" olarak adlandırılan gönüllüler her vakitte, baskın ihtimaline karşı Mescid-i Aksa avlusunda bekliyorlar.
Giriş Tarihi: 11.11.2023
13:14
Güncelleme Tarihi: 11.11.2023
14:54
KUR’AN’DA ADI GEÇEN MUKADDES MESCİD
"Bir gece, kendisine bazı âyetlerimizi gösterelim diye kulunu Mescid-i Harâm'dan çevresini mübarek kıldığımız Mescid-i Aksâ'ya götüren Allah (CC) eksikliklerden münezzehtir. O, gerçekten her şeyi işitmekte ve görmektedir."
İsra Suresi 1. Ayet
◾ Yüce Allah (CC), mukaddes kitabımız
Kuran-ı Kerim'de Miraç hadisesini anlatılırken Efendimizin (SAV) el-Mescidü'l-Aksa'ya götürüldüğünü buyurur. En uzak mescit anlamına gelen bu ifade, mabedin Mekke ile arasındaki mesafe sebebiyle bu şekilde anılır.
◾ Asıl adı
beytü'lmakdis (kutsanmış ev) olan bu mescit, hadis-i şerifte ziyaret edilmesi en faziletli olan mescitler arasında zikredilir.
KUDÜS'TE DOKUNULAMAYAN MERDİVENİN HİKAYESİ
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Harem-i Şerif olarak da adlandırılan bu bölge, Kudüs'te "eski şehir" olarak bilinen tarihi bir alanda, Tapınaklar Tepesi'nde bulunur. Bir hadis-i şerifte, Efendimiz (SAV) buranın Mescid-i Haram'dan sonra insanların ibadet etmek amacıyla yeryüzünde inşa ettiği en eski ikinci mabed olduğundan bahseder.
(Buhârî, Enbiyâ 10 - Müslim, Mesâcid 1)
◾ Mescid-i Aksa'nın Müslümanlar için bu denli önemli olmasının sebeplerinden biri ise
ilk kıblemiz olmasıdır. İslam'ın ilk yıllarında, Bakara suresinin 144. Ayeti inzal oluncaya kadar Müslümanlar, Kudüs'e yönelerek namazlarını eda ediyordu. Yaklaşık 16-17 ay boyunca Müslümanlar yüzlerini Mescid-i Aksa'ya çevirerek namaz kılmışlardır.
"Artık yüzünü Mescid-i Harâm tarafına çevir; nerede olursanız olun yüzünüzü o yöne çevirin."
Bakara Suresi 144. Ayet
İSRAİL’İN BİR ASIRDIR SÜREN KATLİAMI
◾ Kudüs'ün yalnızca bir kısmını oluşturduğu
Filistin, üç semavi din olan Müslümanlık, Hristiyanlık ve Yahudilik için kutsal sayılan bir bölgedir. Bu sebeple asırlardır bu dinlerin mensuplarının bir arada yaşadığı, birbirlerine komşu olduğu bir mekandır.
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Maalesef son yüzyılda İsrail, sürekli olarak bölgedeki barışı tehdit eden eylemlerde bulunuyor. Kuşaklar boyunca Filistin'de yaşayan Müslüman halkı acımasızca vatanından koparmaya girişiyor. Geçtiğimiz günlerde bir yenisine daha tanıklık ettiğimiz katliamlarda İsrail, hiçbir hukuk veya ahlaki yargı tanımadan Filistin'i işgale devam ediyor.
MESCİD-İ AKSA'NIN İÇERİSİNDE YER ALAN YAPILAR
MESCİD-İ AKSA MURABITLARI
◾ Tüm bu işgallere kendi imkanlarıyla karşı koyan
Filistin halkı, dillere destan bir mücadele örneği gösterir. Bu doğrultuda gönüllü olarak birçok proje geliştirilir ve uygulamaya konulur. Bunların başında " Mescid-i Aksa Murabıtları" gelir.
◾ Belli bir sistematik çerçevesind
e Aksa'da nöbet tutan hemen her kesimden Müslümana "murabıt" ismi verilir. Tamamen gönüllülük esasına dayalı olarak hayat bulan "Mescid-i Aksa Murabıtları" projesi, bu kutsal bölgeyi boş bırakmamayı amaçlar.
Murabıt ne demek?
Arapça kökenli olan kelime Allaha gönülden bağlı, ibadete düşkün anlamlarına gelir.
FİLİSTİN SİNEMASININ TARİHİ
◾ Bu nöbeti geçmişte yalnızca
erkekler tutarken günümüzde kadınların daha aktif rol aldığını söylemek mümkündür. Özellikle 2005-2006 yıllarından itibaren murabıtların büyük çoğunluğunu kadınlar oluşturur. Bu değişimin sebeplerine bakıldığında erkeklerin tehdit unsuru olması gerekçesiyle Mescid-i Aksa'ya girişinin genel olarak yasaklandığı görülür.
◾ Bir diğer sebep ise
erkeklerin sorumlulukları arasında ailesinin geçimini sağlamanın yer almasıdır. Dolayısıyla erkekler işteyken kadınlar bir disipline bağlı olarak Mescid-i Aksa'da nöbet tutar. Böylece Müslümanların Aksa'dan vazgeçmeyeceği mesajı verilir.
İSRAİL'İN YOK ETTİĞİ TARİH: MEGARİBE