Mescid-i Aksa Murabıtları

1 /10 KUR’AN’DA ADI GEÇEN MUKADDES MESCİD















"Bir gece, kendisine bazı âyetlerimizi gösterelim diye kulunu Mescid-i Harâm'dan çevresini mübarek kıldığımız Mescid-i Aksâ'ya götüren Allah (CC) eksikliklerden münezzehtir. O, gerçekten her şeyi işitmekte ve görmektedir."

İsra Suresi 1. Ayet

◾ Yüce Allah (CC), mukaddes kitabımız Kuran-ı Kerim'de Miraç hadisesini anlatılırken Efendimizin (SAV) el-Mescidü'l-Aksa'ya götürüldüğünü buyurur. En uzak mescit anlamına gelen bu ifade, mabedin Mekke ile arasındaki mesafe sebebiyle bu şekilde anılır.

◾ Asıl adı beytü'lmakdis (kutsanmış ev) olan bu mescit, hadis-i şerifte ziyaret edilmesi en faziletli olan mescitler arasında zikredilir.

(x) KUDÜS'TE DOKUNULAMAYAN MERDİVENİN HİKAYESİ