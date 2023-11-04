Filistin sinemasının tarihi

FİLİSTİN'DE GÖSTERİLEN İLK FİLMLER

🔸 Filistin'de sinema, ilk dönemlerde pek tercih edilmez ve yaygınlaşmaz. Bunun nedeni, sinema salonlarında genellikle Mısır yapımı filmlerin gösterilmesidir. Müzikal, komedi ve aşk temalarından oluşan filmler, Filistin toplumunun ruhunu yansıtmadığı için rağbet görmez.

🔸 Milli bir sinema göremeyen izleyici, filmlerin toplum değerlerine karşı bir yapı olduğu düşüncesine kapılır. Bu gerekçe ile halk, sinemaya karşı mesafeli durur ve hatta gösterilen filmlerin sansürlenmesi veya yasaklanması için sık sık yetkililere başvurularda bulunur.

Sinema tarihinin başlangıcı: Trenin Gara Girişi