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Mescid-i Aksa'nın içerisinde yer alan yapılar

Mescid-i Aksa, İslam aleminin kutsal mekanlarından biri olarak kabul edilen ve Kudüs'ün tarihi ve dini merkezlerinden biri olan muhteşem bir komplekstir. Bu kompleks, içerisinde birçok tarihi ve dini yapıyı bulundurarak Müslümanlar için önemli bir dini merkez olarak günümüzde de değerini muhafaza etmektedir.

Giriş Tarihi: 05.11.2023 16:17 Güncelleme Tarihi: 05.11.2023 18:31
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Kubbet'üs Sahra

◼ Kudüs denildiğinde ilk akla gelen ve en ikonik yapıdır. Mescid-i Aksa zannedilen üstü altın kaplı, sekiz köşeli yer aslında Kubbet-üs Sahra'nın eşsiz yapısıdır.

◼ Kubbet-üs Sahra, İslam mimarisinin bilinen ilk kubbeli yapısıdır. Kudüs'ün fethi sonrasında Hz. Ömer tarafından yaptırılan mescidin yerine inşa edildiği için Batılılar tarafından Ömer Camii olarak da bilinir.

PEYGAMBERLER IŞIĞINDA KUDÜS'ÜN ÖNEMİ

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Gavanima Minaresi

◼ Mescid-i Aksa içerisinde bulunan minarelerin en uzun olanıdır. Ayrıca üzerinde en fazla işleme de bulunan minare olarak bilinir.

◼ 1208 yılında Memlükler tarafından yapıldığı bilinmektedir. Velid bin Abdulmelik tarafından yapıldığı için Velit Kapısı da denilmektedir.

KUDÜS HAKKINDA 33 ALINTI

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Kaitbey Sebili

◼ Memlükler tarafından inşa edilen bu sebil, Memlük mimarisinin de zirvelerinden kabul edilir. 1460-1482 yılları arasında yapımı tamamlanmıştır.

◼ Kayıtbay Sebili, iki katlı bir yapı olup alt katında bir kuyu bulunmaktadır. Üst kat ise su tutma odası olarak kullanılmıştır. Bu sebil, dikdörtgen bir şekilde inşa edilmiş ve ince işçilikleri barındıran İslam sanatının motifleri ile süslenmiş bir kubbe ile örtülmüştür. Mescid-i Aksâ'nın batı yönünde ve Kubbetu's Sahra'ya çıkan merdivenlerin hemen yanında konumlanmıştır. Sebilin zeminden yüksekliği 13 metre olarak tasarlanmıştır.

30 YAŞINA GELMEDEN MUHAKKAK OKUMANIZ GEREKEN DOĞU KLASİKLERİ

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Peygamber Kapısı

◼ Hz. Peygamberimizin (sav) Mescid-i Aksa alanına ilk defa buradan giriş yaptığı rivayet edilir. Bu nedenle bu kapıya Peygamber Kapısı adı verilmiştir.

◼ Mescid-i Aksa'nın 7 ana kapısından biridir.

FİLİSTİN'İ ANLATAN 6 FİLM

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Aksa Camii (Kıble Mescidi)

◼ Caminin inşası hicretten 15 yıl sonra Hz. Ömer tarafından istenmiş ve Emevi Halifesi'nin oğlu Velid tarafından 705 yılında inşa ettirilmiştir.

◼ Selahaddin Eyyübi liderliğindeki Müslümanların Kudüs'ü fethetmesiyle caminin mimberi ve mihrabı Nurettin Zengi tarafından yapılmıştır. Fanatik bir Yahudi'nin camiyi yakması nedeniyle bu unsurlar büyük tahribata uğramıştır.

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