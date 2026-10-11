Mescid-i Aksa'nın içerisinde yer alan yapılar

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Kaitbey Sebili

◼ Memlükler tarafından inşa edilen bu sebil, Memlük mimarisinin de zirvelerinden kabul edilir. 1460-1482 yılları arasında yapımı tamamlanmıştır.

◼ Kayıtbay Sebili, iki katlı bir yapı olup alt katında bir kuyu bulunmaktadır. Üst kat ise su tutma odası olarak kullanılmıştır. Bu sebil, dikdörtgen bir şekilde inşa edilmiş ve ince işçilikleri barındıran İslam sanatının motifleri ile süslenmiş bir kubbe ile örtülmüştür. Mescid-i Aksâ'nın batı yönünde ve Kubbetu's Sahra'ya çıkan merdivenlerin hemen yanında konumlanmıştır. Sebilin zeminden yüksekliği 13 metre olarak tasarlanmıştır.