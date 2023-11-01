Filistin'i anlatan 6 film
İsrail işgalinde yaşamını sürdürmeye çalışan Filistinliler, her gün pek çok vahşetle karşılaşıp mücadele etmeye çalışıyor. Tüm dünyanın gözü önünde Filistinlilere soykırım uygulanıyor. Kitlelere ulaşan bir anlatım aracı olan sinema ise suskunluğu kamerası ile bozma gayretinde. Yönetmenler, Filistin meselesini çektikleri filmlerle insanlara duyurarak yaşanan acılara bir nebze de olsa merhem olmaya çalışıyor. Sizin için Filistin'i anlatan filmleri derledik.
Giriş Tarihi: 01.11.2023
16:50
5 KIRIK KAMERA
🔸 İsrail işgali altındaki
Filistin halkının günlük yaşamlarını, çocukların silah sesleri ve asker gözetimi altında yaşadıkları hayatı konu edinnen "5 Kırık Kamera", Filistin'de yaşananları en yalın haliyle beyaz perdeye aktarır.
🔸 Sinema alanında kendi kendini yetiştiren
Filistinli kameraman Emad Burnat, çektiği film ile yaşadığı köyde inşa edilen tecrit bariyeri üzerinden köylülerin direnişini gösterir. Filmin yönetmenliğini Burnat ile belgesel yapımcısı Guy Davidi üstlenir. Çekiminden yayın aşamasına 6 yıldan fazla süren bir belgeseldir.
Emad Burnat kimdir? 1971 doğumlu Burnat, Filistinli çiftçi ve film yapımcısıdır.
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2011 yapımı film ile yönetmen Burnat, ABD ve Avrupa ülkelerinde yaşayan insanların Filistin sorununu duymalarını ve işgal edilen topraklardaki yaşamı hissetmelerini amaçlar.
🔸 Bir röportajında
Burnat, diyerek filmin çekiliş gayesini anlatır. "Filistin halkının yaşadığı sorunları dünya ile paylaşmak istedim. Film çok ülkede gösterildi ve çok beğenildi. İnsanlar bizim acımızı anlayıp hislerimize ortak oluyor. Ama sadece hislerimizin paylaşılması sahadaki durumu değiştirmiyor. Sorunun çözümü için uluslararası toplum, bağımsızlığımızı kazanma ve eşit bir şekilde yaşayabilmemiz için İsrail üzerinde baskı oluşturmalı. Çocuklarımızın geleceği için kaygılıyız"
Filistin davasının ilk lideri: Emin el-Hüseyni
🔸 Konusu, Filistinlilerin yaşadıklarını konu alan yapımın görüntülerini kayda alan
kamera, filme adını verir. Batı Şeria'da Bil'in köyünde yaşayan yönetmen Emad Burnat , filmi beş farklı kamera ile çeker. Bunun nedeni, İsrail'in işgaline karşı gerçekleştirdikleri barışçıl yürüyüşler sırasında kameranın kırılmasıdır.
🔸 Burnat, kırılan
her bir kameranın yerine yenisini alarak olan biteni tüm gerçekliği ile görüntüler. Böylece işgalci İsrail güçlerinin topraklarını ellerinden almalarına karşı Filistinlilerin gösterdikleri tepki ve dik duruşu kayda alan filmin kamerası da kendi direnişini gerçekleştirmiş olur.
KULE
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Topraklarından sürülen Filistinlilerin hikayeleri, günümüzün Beyrut'undaki küçük bir mülteci kentinde ailesiyle birlikte yaşayan 11 yaşındaki Filistinli Warai üzerinden anlatılır.
🔸 Yönetmenliğini
Norveçli yönetmen ve animatör Mats Grorud ile Çinli animatör Hefang Wei'nin yaptığı 2018 yapımı bir animasyondur.
10 maddede sinema
🔸 T
eknik açıdan oldukça çeşitli yöntemlerin kullanıldığı filmde, karakterlerin mücadelelerini ve yaşam öykülerini yansıtabilmek için flashback yani geriye dönüş tekniği kullanılır.
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Slow motion olarak adlandırılan ağır çekim ve gerçek hayattan görüntülerin harmanlanarak kullanıldığı animasyon, yurtlarından edilen Filistinlilerin yaşadığı dramı seyirciye en etkili şekli ile aktarmayı amaçlar. Yaşananların çizilip kurgusu yapılan animasyondan çok öte, hayatın ta kendisi olduğunu anlatmak ister.