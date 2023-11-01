Filistin'i anlatan 6 film

🔸 2011 yapımı film ile yönetmen Burnat, ABD ve Avrupa ülkelerinde yaşayan insanların Filistin sorununu duymalarını ve işgal edilen topraklardaki yaşamı hissetmelerini amaçlar.

🔸 Bir röportajında Burnat, "Filistin halkının yaşadığı sorunları dünya ile paylaşmak istedim. Film çok ülkede gösterildi ve çok beğenildi. İnsanlar bizim acımızı anlayıp hislerimize ortak oluyor. Ama sadece hislerimizin paylaşılması sahadaki durumu değiştirmiyor. Sorunun çözümü için uluslararası toplum, bağımsızlığımızı kazanma ve eşit bir şekilde yaşayabilmemiz için İsrail üzerinde baskı oluşturmalı. Çocuklarımızın geleceği için kaygılıyız" diyerek filmin çekiliş gayesini anlatır.

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