10 maddede sinema

YAPIM EKİBİ

◾ Bir film, yapımcısından yönetmenine, ışıkçısından kostümcüsüne kadar kocaman bir ekip ile emek emek oluşturulur. Bu süreç üç önemli aşamadan oluşur. Bunlar yapım öncesi, yapım ve yapım sonrası şeklinde sıralanır.

◾ Senarist tarafından hazırlanan senaryo, bir yapımcının projeye yatırım yapmaya karar vermesiyle çekim yani yapım aşamasına geçer. Yapımcı, filmin yapım aşamasından yayın aşamasına kadar geçen süreçlerde idari ve mali sorumlulukları üstlenir. Yönetmen ise senaryoyu, yeteneği ile filme dönüştürür, ekibi denetler ve yönetir. Yönetmenin yanında görüntü yönetmeni, yönetmen yardımcısı ve yapım yardımcısı da hazır şekilde bulunur.

◾ İşin teknik boyutunda ise kameraman, kamera asistanı, ışık yönetmeni, ışık asistanı, ses yönetmeni, ses asistanı, boom operatörü görevlidir.

◾ Filmin estetik yönünden sanat yönetmeni ve sanat yönetmeni asistanı sorumludur. Ayrıca her sette işleri koordine eden bir amiri ve aksesuar sorumlusu vardır. Bunlarla birlikte filmin gerçekliğini seyirciye aktarma noktasında yapım ekibinin en mühim elemanları makyajcı, kostüm tasarımcısı ve dekorcudur. Kurgucu ise yapım sonrası çekilen görüntüleri birleştirerek ortaya filmi çıkaran kişidir.