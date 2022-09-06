Film yapım ekibi kimlerden oluşur?

🔴 Çekimleri ayrıntılı olarak belirleyen yönetmen, ekibini belirledikten sonra oyuncu seçimini yapar. Kamera, ışık, ses, dekor ve kostüm konusundaki isteklerini ekibine iletir. Sahnelerin hazır hale gelmesi için her şeyi ince ayrıntısına kadar planlar.

🎬Yönetmenin özellikleri nelerdir?

✔İyi bir iletişimci olmalı

✔Çalışırken planlı ve disiplinli olmalı

✔Ekipten istediği şeyleri açık ve basit bir dille anlatabilmeli

✔Ekip ruhunu sağlayabilmeli

✔Çekim sırasında en son söz yönetmene ait olmalı

✔Çekimin olup olmadığına karar verebilmeli

✔Tüm karar onun tasarrufunda olmalı

✔Sorunları çözme yeteneği bulunmalı

✔Kişilere ne yapacaklarını söyleyebilmeli

Sinemaya dair mutlaka bilmeniz gereken kelimeler - Sinema Sözlüğü 2