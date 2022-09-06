Film yapım ekibi kimlerden oluşur?
Sinema salonlarında ya da evimizde keyifle film izlerken gördüğümüz şeyler bize gösterilenlerdir. Peki, kameranın arkasında kimler var, hiç düşündünüz mü? Yapımcısından yönetmenine, ışıkçısından kostümcüsüne kadar kocaman bir ekip emek emek oluşturur filmi. Gelin, kamera arkasındaki kahramanlara yakından bakalım.
Giriş Tarihi: 08.09.2022
12:06
Güncelleme Tarihi: 08.09.2022
12:17
YAPIMCININ GÖREVLERİ NELERDİR?
🔴 Filmin yapım aşamasından yayın aşamasına kadar geçen bütün süreçlerde
idari ve mali sorumlulukları üstlenen kişidir.
🔴 Filmin maliyetini belirler, yapımda görevlendirilecek kişilere karar verir, aynı zamanda ortaya çıkan eserin hem sanatsal yönüne katkı sağlar.
Yapımcı, yönetmen ve yapım ekibi ile iletişimi sağlayarak seti koordine eder.
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Yapımcı, senaryo yazarını ve yönetmeni belirler, yönetmenle beraber oyuncuları ve çekim ekibini seçer. Yapımın genel planlamasını yaparak bütçeyi belirler ve denetler. Mekân planlamasından da sorumludur.
🔴 Bir yapımcı, film setinde kullanılan kamera, ışık gibi teknik donanımları bilmese bile bu donanım hakkında
genel bilgi sahibidir.
Sinema sözlüğü
Bir yapımcıda bulunması gereken özellikler
🔴 İyi bir yapımcı olabilmek için bazı yeteneklere sahip olmak gerekir. Örneğin
doğru kişiyi seçebilme öngörüsüne sahip olmalıdır. Aynı zamanda yapım için gerekli parayı bulur veya kendisi ortaya koyar.
🎬 Bir yapımcıda bulunması gereken özellikler:
✔Önderlik niteliğine sahip olmalı
✔Yönetme yetisi bulunmalı ✔Üstlendiği işi zamanında yapmalı ✔Verilen bütçe sınırları dâhilinde filmi bitirmeli ✔Örgütleme yeteneği olmalı ✔Karar alma yeteneği olmalı ✔Sorumluluk taşımayı bilmeli
YÖNETMENİN GÖREVLERİ NELERDİR?
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Yapım sürecinin en önemli ismi yönetmendir. Senaryoyu, görsel düşünme yeteneği ile filme dönüştüren kişidir. Yapımı, tüm yönleriyle denetler, istenilen amaçlar doğrultusunda filmin özgün bir şekilde ortaya çıkmasını sağlar. Yönetmen için ekibin beynidir diyebiliriz.
🔴 Yönetmen, estetik açıdan görüntü dilini iyi bilir ve yapım tekniklerine hâkimdir. Çekimden önce yapılması gereken tüm hazırlıklardan, çekim aşamasından, yapım sonrası kurgu aşamasından ve bütün bunların mükemmel gerçekleşmesinden sorumludur.
İyi bir yönetmenin özellikleri
🔴 Çekimleri ayrıntılı olarak belirleyen yönetmen, ekibini belirledikten sonra oyuncu seçimini yapar. Kamera, ışık, ses, dekor ve kostüm konusundaki
isteklerini ekibine iletir. Sahnelerin hazır hale gelmesi için her şeyi ince ayrıntısına kadar planlar.
🎬 Yönetmenin özellikleri nelerdir?
✔İyi bir iletişimci olmalı
✔Çalışırken planlı ve disiplinli olmalı ✔Ekipten istediği şeyleri açık ve basit bir dille anlatabilmeli ✔Ekip ruhunu sağlayabilmeli ✔Çekim sırasında en son söz yönetmene ait olmalı ✔Çekimin olup olmadığına karar verebilmeli ✔Tüm karar onun tasarrufunda olmalı ✔Sorunları çözme yeteneği bulunmalı ✔Kişilere ne yapacaklarını söyleyebilmeli
Sinemaya dair mutlaka bilmeniz gereken kelimeler - Sinema Sözlüğü 2
GÖRÜNTÜ YÖNETMENİNİN GÖREVLERİ NELERDİR?
🔴 Yönetmenle birlikte hareket ederek, filmin senaryosunun
görüntü diliyle anlatılmasını ve yorumlanmasını sağlayan kişidir. Görüntü yönetmeni, yönetmenin en büyük yardımcısıdır.
🔴 İyi bir görüntü yönetmeni, yönetmen ile iyi iletişim kurmalı ve oluşturmak istenen görsel dünyayı iyi anlayabilmeli. Sinemanın
teknik ve estetik dünyasına dair bilgi ve becerilerini filme katabilmelidir.
🔴 Görüntü yönetmeni, filmin çekileceği mekânları saptamak amacıyla yapılan
ön araştırma gezilerinde mutlaka bulunur. Mekânları iyi tanıyan görüntü yönetmeni, burada kullanılacak araç gereçleri saptar. Kamera ve kamera aksesuarlarını, aydınlatma araçlarını iyi bilir ve bunlarla ilgili teknolojik gelişmeleri yakından takip eder.
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Aydınlatma ekibinden de sorumlu kişidir. Işıkçılarla iletişim halinde olarak hangi sahnede nasıl bir aydınlatmanın kullanılacağını söyler. Görüntünün niteliği ve çekiminin yapılmasından sorumlu olan bu kişi, kamera ve aydınlatma ile ilgili de tüm kararları alır. Hatta gerektiği durumlarda kamerayı kendisi kullanır.