Sinema sözlüğü

Bir film setinde bulunma imkanı elde ederseniz ya da sinema ile ilgili konuların konuşulduğu bir ortamda bulunursanız anlam veremeyeceğiniz sinema terimleri duymanız muhtemeldir. Bunların tamamen dışında, "ben film izlerken neyin ne olduğunu, niçin yapıldığını anlamak ve anlamlandırmak istiyorum" demeniz de gayet muhtemel bir durumdur. Bu maksatla sinemayı anlayıp anlamlandırabilmenizde kolaylık sağlayacak bazı kelimeleri, sinemaya giriş sözlüğü niteliğinde derledik. İşte filmin çekim aşamasından, kamera hareketlerine, çekim tekniklerinden senaryo yazımına kadar mutlaka bilmeniz gereken kelimeler…