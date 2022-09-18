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Sinema sözlüğü

Bir film setinde bulunma imkanı elde ederseniz ya da sinema ile ilgili konuların konuşulduğu bir ortamda bulunursanız anlam veremeyeceğiniz sinema terimleri duymanız muhtemeldir. Bunların tamamen dışında, "ben film izlerken neyin ne olduğunu, niçin yapıldığını anlamak ve anlamlandırmak istiyorum" demeniz de gayet muhtemel bir durumdur. Bu maksatla sinemayı anlayıp anlamlandırabilmenizde kolaylık sağlayacak bazı kelimeleri, sinemaya giriş sözlüğü niteliğinde derledik. İşte filmin çekim aşamasından, kamera hareketlerine, çekim tekniklerinden senaryo yazımına kadar mutlaka bilmeniz gereken kelimeler…

Giriş Tarihi: 18.08.2022 16:44 Güncelleme Tarihi: 18.08.2022 16:55
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Çekim (plan)
Çekim plan

📽Çekim (Plan): Filmin en küçük parçası

🔻Çekim, kameranın sürekli olarak bir kere çalıştırılmasıyla elde edilir. Kameranın kayıt tuşuna basılıp kaydın bitirilmesiyle bir çekim yani plan elde edilmiş olur. Çekimler tamamlandığında ortaya yüzlerce farklı çekim çıkabilir. Elde edilen bu görüntülerden uygun olanlar kurgulanmak üzere seçilir.

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Cut
Cut

📽Cut: Kesme

🔻Çekimlerin belirli bir düzene göre art arda sıralanmasıyla film oluşur. Bu çekimleri sıralarken aralarında yapılan doğrudan geçişlere cut yani kesme denir. Filmlerdeki bu geçişleri izleyicinin fark etmemesine dikkat edilir. Çekimler, insan gözüne ters gelmeyecek şekilde geçiş yapılarak sıralanmalıdır.

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Sahne
Sahne

📽Sahne: Durgun ayrım

🔻Sahnede en önemli iki şey mekân ve zaman birliğidir. Aynı mekân ve zamanda geçen çekimlerden bir sahne oluşur. Mekân ve zamanın değişmesiyle farklı bir sahneye geçilmiş olur. Bir sahne birden fazla çekimden meydana gelebileceği gibi tek bir çekimden de oluşabilir.

Efsane filmlerden akıllara kazınan replikler

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Sekans
Sekans

📽Sekans: Devingen ayrım

🔻Bir filmin ortaya çıkabilmesi için birçok sahneye ihtiyaç vardır. Çok sayıdaki sahnelerin birbirine bağlanmasıyla oluşan şey ise sekanstır. Yani sekans, öykü bütünlüğü olan sahnelerin tamamıdır. Film, bu sekansların birleşmesiyle oluşmuş olur.

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24 kare
24 kare

📽24 kare: Filmin bir saniyesi

🔻Saniyede 24 tane fotoğrafın yani karenin insan gözü önünden geçmesiyle hareket elde edilir. Yani bir filmin hareketli bir saniyesi 24 kareden oluşur.

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