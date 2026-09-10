Efsane filmlerden akıllara kazınan replikler

4 /25 Ikiru (1952)















🎬"İnsanın ölümle yüzleşene kadar hayatın ne kadar güzel olduğunu asla anlayamaması ne kadar trajik"

😊IMDb: 8.3/10

🔸Tür: Dram

🔸Oyuncular: Takashi Shimura, Haruo Tanaka, Chiaki Minoru

🔸Konusu: Film, kanser olduğunu öğrenen bir adamın hayatının anlamını sorgulaması üzerine kurulur. Kanji Watanabe, yıllardır aynı işte çalışan, yaşamından hiçbir beklentisi olmayan sıkıcı bir adamdır. Etrafında onu umursarmış gibi görünen bir oğlu ve üvey bir kızı vardır. Karısı ise vefat etmiştir.

🔸Kanji'nin kanser olduğunu öğrenmesi uzun zamandır hiçbir şeyin değişmediği hayatında bir yeniliktir. Böylelikle bugüne kadar hiç düşünmediği yaşamını onun için ne anlama geldiğini sorgulamaya başlar.