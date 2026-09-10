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Efsane filmlerden akıllara kazınan replikler

Yayınlanma Tarihi: 10.09.2026 12:13

Bazı filmler var ki içinde geçen bir replik yüreğimizin en derin köşesine dokunur ve hafızalarımızdan silinmez. O cümlelerde kendimizden, çevremizden, yaşadıklarımızdan, fikir dünyamızdan çok şey buluruz. Sizler için sinema tarihinin en etkileyici repliklerini derledik.

1/25
Ayla (2017)
Ayla 2017

🎬''Bir kuşu aldın, iyileştirdin, sonra da uçmayı öğrettin. Nasıl ayrılacaksın?"

😊IMDb: 8.3/10

🔸Tür: Dram/Savaş

🔸Oyuncular: İsmail Hacıoğlu, Kim Seol, Çetin Tekindor, Kyung-Jin Lee, Ali Atay, Murat Yıldırım, Ali Altay, Damla Sönmez, Taner Birsel

🔸Konusu: Film, Kore'de savaşmış Süleyman Dilbirliği'nin gerçek hayat hikâyesinden esinlenerek çekilir. Kore Savaşı'na asker olarak gönderilen Süleyman, savaş sırasında kimsesiz küçük Koreli kız çocuğu bulur ve onu himayesine alır.

🔸Ayla adını verdiği küçük çocuğa aylarca bakar ve aralarında derin bir bağ oluşur. Ancak savaş bittiğinde Ayla'yı Türkiye'ye götürmek istediğinde Kore yasalarının engeliyle karşılaşır. İkilinin yolları burada ayrılmak zorunda kalır. Süleyman Bey yıllarca Ayla'yı unutmaz ve onu tekrar görebilmek için harekete geçer.

2/25
Kış Uykusu (2014)
Kış Uykusu 2014

🎬"Yaşlıları geri kalmışlıkları, tutuculukları, özgür düşünemedikleri için; gençleri ise özgür düşünceleri yüzünden, geleneklerden kopuk oldukları için beğenmiyorsun. Halkın, ülkenin çıkarlarının en önde olması gerektiğini söyler durursun ama her karşına çıkandan hırsızmış, soyguncuymuş gibi kuşkulandığın için halktan da nefret ediyorsun. Nefret etmediğin insan yok neredeyse"

😊IMDb:8.0/10

🔸Tür: Dram

🔸Oyuncular: Haluk Bilginer, Melisa Sözen, Demet Akbağ

🔸Konusu: Eski bir aktör olan Aydın, fırtınalı bir evlilik yaşadıkları eşi Nihal ve yakın zamanda boşanmış Aydın'ın kız kardeşi Necla Orta Anadolu'da küçük bir otel işletir. Kışın gelmesiyle otelde az müşteri vardır ve bu üçlünün çatışmaları karın da yağmaya başlamasıyla giderek artar. Aydın'ın entelektüel duruşu üzerine uzun diyaloglardan oluşan filmde derin çatışmalar yaşanır.

3/25
Yukarı Bak (2009)
Yukarı Bak 2009

🎬"Sevdiklerinizi incitmeyin. Çünkü onları bir gün incitmek için bile bulamayabilirsiniz"

😊IMDb: 8.3/10

🔸Tür: Animasyon, Aile, Fantastik

🔸Oyuncular: Edward Asner, Jordan Nagai, Bob Peterson

🔸Konusu: Küçük bir çocukken tanışıp yıllar sonra evlenen Carl ve Ellie'nin tek hayali, dünyayı gezmektir. Ancak ölüm Ellie'nin kapısını çalar. Eşinin ölümüyle yıkılan Carl sevdiğinden kalan bu çocuksu hayali gerçekleştirmeye koyulur.

🔸Evine binlerce balon bağlayan Carl, Güney Amerika'nın vahşi doğasına doğru yolculuğa çıkar. Carl, yolculuğa başladıktan sonra en büyük kâbusunu da yanında götürdüğünü fark eder. Bu, 8 yaşındaki Russel adlı iyimser, doğa kaşifi izci çocuktur. İkili macera dolu bir yolculuğa koyulur.

4/25
Ikiru (1952)
Ikiru 1952

🎬"İnsanın ölümle yüzleşene kadar hayatın ne kadar güzel olduğunu asla anlayamaması ne kadar trajik"

😊IMDb: 8.3/10

🔸Tür: Dram

🔸Oyuncular: Takashi Shimura, Haruo Tanaka, Chiaki Minoru

🔸Konusu: Film, kanser olduğunu öğrenen bir adamın hayatının anlamını sorgulaması üzerine kurulur. Kanji Watanabe, yıllardır aynı işte çalışan, yaşamından hiçbir beklentisi olmayan sıkıcı bir adamdır. Etrafında onu umursarmış gibi görünen bir oğlu ve üvey bir kızı vardır. Karısı ise vefat etmiştir.

🔸Kanji'nin kanser olduğunu öğrenmesi uzun zamandır hiçbir şeyin değişmediği hayatında bir yeniliktir. Böylelikle bugüne kadar hiç düşünmediği yaşamını onun için ne anlama geldiğini sorgulamaya başlar.

5/25
Ah Güzel İstanbul (1966)
Ah Güzel İstanbul 1966

🎬"Ah ihtiyar medeniyet! Çocuklarına sağlam, yepyeni bir dünya kurmaktan bunca aciz misin? Bizi yabancı diyarlardan getirdiğin süslü yalanlarla mı besleyeceksin?"

😊IMDb: 8.0/10

🔸Tür: Komedi/Dram

🔸Oyuncular: Sadri Alışık, Ahmet Boyacıoğlu, Ayla Algan, Erdal Özyağcılar

🔸Konusu: Varlıklı bir İstanbul ailesinden gelen Haşmet, yıllara ayak uyduramaz ve babasından kalan yalıyı satar. Bahçesindeki gecekonduda taşınır, geçinebilmek için sokak fotoğrafçılığı yapar. Bir gün yine fotoğraf çekerken Ayşe ile tanışır. Ayşe, köyünden ünlü olmak hayaliyle İstanbul'a gelmiştir. Kalacak yeri olmayan genç ve saf Ayşe'nin kandırıldığını öğrenen Haşmet ona evini açar. Daha sonra Haşmet, bu genç kadına sevdalanır.

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