Efsane filmlerden akıllara kazınan replikler
Bazı filmler var ki içinde geçen bir replik yüreğimizin en derin köşesine dokunur ve hafızalarımızdan silinmez. O cümlelerde kendimizden, çevremizden, yaşadıklarımızdan, fikir dünyamızdan çok şey buluruz. Sizler için sinema tarihinin en etkileyici repliklerini derledik.
Giriş Tarihi: 14.08.2022
16:48
Güncelleme Tarihi: 14.08.2022
16:56
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"Ben senin resmine değil de sana âşık olsaydım o zaman ne olacaktı? Belki bir kere bile bakmayacaktın yüzüme, belki de alay edecektin sevgimle… Hâlbuki resmin bana dostça bakıyor, iyilikle bakıyor ve ebediyen bakacak. Hayır! Benimle resminin arasına girme. İstemiyorum seni! Ben senin yalnız resmine aşığım."
😊IMDb: 8.1/10
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Romantik/Dram Tür:
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Müşfik Kenter, Sema Özcan, Fadıl Garan, Süleyman Tekcan, Oya Bulaner, Adnan Uygur, Deniz Çakır, Osman Karahan Oyuncular:
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Halil, adadaki ustasıyla evlerde boyacılık yaparak çalışır. Bir gün çalışmaya gittiği köşkün duvarında asılı duran kadın resmine âşık olur. O günden sonra resme bakmak için sık sık evi ziyaret eder. Halil'in bu ziyaretlerinden birinde, resmini gördüğü kadın Meral, ansızın çıkagelir. Konusu:
🔸Halil'in suretine âşık olduğunu öğrenen Meral, bu durumdan etkilenir. Onun özel bir adam olduğunu düşünen genç kadın Halil ile aralarında bir şeyler olacağını düşünür ve bunun için çabalar. Ancak Halil yalnızca Meral'in resmine âşıktır, kendisine değil…
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''Bir kuşu aldın, iyileştirdin, sonra da uçmayı öğrettin. Nasıl ayrılacaksın?"
😊IMDb: 8.3/10
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Dram/Savaş Tür:
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İsmail Hacıoğlu, Kim Seol, Çetin Tekindor, Kyung-Jin Lee, Ali Atay, Murat Yıldırım, Ali Altay, Damla Sönmez, Taner Birsel Oyuncular:
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Film, Kore'de savaşmış Süleyman Dilbirliği'nin gerçek hayat hikâyesinden esinlenerek çekilir. Kore Savaşı'na asker olarak gönderilen Süleyman, savaş sırasında kimsesiz küçük Koreli kız çocuğu bulur ve onu himayesine alır. Konusu:
🔸Ayla adını verdiği küçük çocuğa aylarca bakar ve aralarında derin bir bağ oluşur. Ancak savaş bittiğinde Ayla'yı Türkiye'ye götürmek istediğinde Kore yasalarının engeliyle karşılaşır. İkilinin yolları burada ayrılmak zorunda kalır. Süleyman Bey yıllarca Ayla'yı unutmaz ve onu tekrar görebilmek için harekete geçer.
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"Yaşlıları geri kalmışlıkları, tutuculukları, özgür düşünemedikleri için; gençleri ise özgür düşünceleri yüzünden, geleneklerden kopuk oldukları için beğenmiyorsun. Halkın, ülkenin çıkarlarının en önde olması gerektiğini söyler durursun ama her karşına çıkandan hırsızmış, soyguncuymuş gibi kuşkulandığın için halktan da nefret ediyorsun. Nefret etmediğin insan yok neredeyse"
😊IMDb:8.0/10
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Dram Tür:
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Haluk Bilginer, Melisa Sözen, Demet Akbağ Oyuncular:
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Eski bir aktör olan Aydın, fırtınalı bir evlilik yaşadıkları eşi Nihal ve yakın zamanda boşanmış Aydın'ın kız kardeşi Necla Orta Anadolu'da küçük bir otel işletir. Kışın gelmesiyle otelde az müşteri vardır ve bu üçlünün çatışmaları karın da yağmaya başlamasıyla giderek artar. Aydın'ın entelektüel duruşu üzerine uzun diyaloglardan oluşan filmde derin çatışmalar yaşanır. Konusu:
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"Sevdiklerinizi incitmeyin. Çünkü onları bir gün incitmek için bile bulamayabilirsiniz"
😊IMDb: 8.3/10
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Animasyon, Aile, Fantastik Tür:
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Edward Asner, Jordan Nagai, Bob Peterson Oyuncular:
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Küçük bir çocukken tanışıp yıllar sonra evlenen Carl ve Ellie'nin tek hayali, dünyayı gezmektir. Ancak ölüm Ellie'nin kapısını çalar. Eşinin ölümüyle yıkılan Carl sevdiğinden kalan bu çocuksu hayali gerçekleştirmeye koyulur. Konusu:
🔸Evine binlerce balon bağlayan Carl, Güney Amerika'nın vahşi doğasına doğru yolculuğa çıkar. Carl, yolculuğa başladıktan sonra en büyük kâbusunu da yanında götürdüğünü fark eder. Bu, 8 yaşındaki Russel adlı iyimser, doğa kaşifi izci çocuktur. İkili macera dolu bir yolculuğa koyulur.
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"İnsanın ölümle yüzleşene kadar hayatın ne kadar güzel olduğunu asla anlayamaması ne kadar trajik"
😊IMDb: 8.3/10
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Dram Tür:
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Takashi Shimura, Haruo Tanaka, Chiaki Minoru Oyuncular:
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Film, kanser olduğunu öğrenen bir adamın hayatının anlamını sorgulaması üzerine kurulur. Kanji Watanabe, yıllardır aynı işte çalışan, yaşamından hiçbir beklentisi olmayan sıkıcı bir adamdır. Etrafında onu umursarmış gibi görünen bir oğlu ve üvey bir kızı vardır. Karısı ise vefat etmiştir. Konusu:
🔸Kanji'nin kanser olduğunu öğrenmesi uzun zamandır hiçbir şeyin değişmediği hayatında bir yeniliktir. Böylelikle bugüne kadar hiç düşünmediği yaşamını onun için ne anlama geldiğini sorgulamaya başlar.