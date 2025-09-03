Şükür nişanesi: Mevlid kandili

2 /9













◾ Mevlid gecesi müminler için bir sevinç sebebi olduğu gibi aynı zamanda bir şükür vesilesi de oldu. Öyle ki Mevlid gecesinde camilerde toplanmak, nafile ibadetlere yönelmek zamanla gelenek haline geldi.

◾ İlk Mevlid kutlamaları Selahaddin Eyyubi'nin kayınbabası Begteginli Muzafferüddin Kökbörü idi. Memlükler de bu sevini muhafaza etmiş ve büyük ikramlarla devam ettirmişlerdi.

Begteginli Muzafferüddin Kökbörü kimdir?

Begteginliler'in son hükümdarı olan Muzafferüddin Kökböri, yetimlere sütanneler tayin eden devlet adamı olarak bilinir.

TÜRK DİYARLARINDAKİ MEVLİD YANSIMALARI