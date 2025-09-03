Şükür nişanesi: Mevlid kandili
Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (SAV) dünyayı teşrif ettiği Mevlid Kandili'nin her Müslüman için özel bir yeri vardır. Kandil simitlerinin koktuğu, camilerin dolduğu, ellerin semaya kalktığı Mevlid Kandili, aynı zamanda Resulullah (SAV) üzerinden kulun Rabbine şükretmesi için bir vesiledir. Mevlid Kandili'nin hikmetlerini araştırdık.
◾ Doğum yeri ve zamanı anlamına gelen Mevlid, sözlük anlamının dışında Hz. Muhammed'in (SAV) doğumu için kullanılan bir tabirdir. Resulullah (SAV) Rebiülevvel ayının 12. günü dünyaya gelmiştir.
◾ Bu konu hakkında Hz. Peygamber'in (SAV) amca oğlu İbn Abbas şöyle demiştir:
"Resûlullah pazartesi günü dünyaya geldi, ona pazartesi günü peygamberlik verildi, Mekke'den Medine'ye pazartesi günü hicret etti, Medine'ye girişi pazartesi günü oldu. Pazartesi günü de vefat etti."
(İbn Receb el-Hanbelî, Letâifü'l-Maârif)
◾ Mevlid gecesi müminler için bir sevinç sebebi olduğu gibi aynı zamanda bir şükür vesilesi de oldu. Öyle ki Mevlid gecesinde camilerde toplanmak, nafile ibadetlere yönelmek zamanla gelenek haline geldi.
◾ İlk Mevlid kutlamaları Selahaddin Eyyubi'nin kayınbabası Begteginli Muzafferüddin Kökbörü idi. Memlükler de bu sevini muhafaza etmiş ve büyük ikramlarla devam ettirmişlerdi.
Begteginli Muzafferüddin Kökbörü kimdir?
Begteginliler'in son hükümdarı olan Muzafferüddin Kökböri, yetimlere sütanneler tayin eden devlet adamı olarak bilinir.
◾ Osmanlı Devleti'nin kuruluş döneminden itibaren büyük bir coşkuyla süren Mevlid kutlamaları ilk defa Sultan III. Murad döneminde resmi olarak başlamıştı.
◾ III. Murad dönemiyle birlikte büyün Osmanlı coğrafyasına yayılan Mevlid-i Şerif kutlamaları zamanla Osmanlıların en bilindik geleneklerinden biri haline gelmişti.
◾ Müminler için coşkunun yanında aynı zamanda bir şükür vesilesi de olan Mevlid gecesi; ibadetlerin yapıldığı, zikirlerin çekildiği ve kalplerin Rabbe yöneldiği mukaddes bir vakit.
Allah Resulü (SAV) bir hadis-i şerifinde pazartesi orucunun hikmetini soranlara şöyle buyurmuştu:
"O benim doğduğum ve peygamber olarak gönderildiğim gündür"
(Müslim, Sıyâm, 36)
◾ Mevlid gecesinde Allah Teala'yı zikretmek, nafile ibadetleri eda etmek, mevlidleri dinlemek, dua etmek, Efendimize salat ve selam getirmek Peygamberimize (SAV) olan sevgi ve bağlılığın bir ifadesi.
◾ Bilhassa gecenin ruhuna uygun şekilde salat ve selam getirmek hem Kur'an-ı Kerim'de hem de hadis-i şeriflerde bizlere emir buyrulmuş hususlar.