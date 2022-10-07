Karanlıktan aydınlığa: Mevlid Kandili

Hz. Muhammed'in(SAV) doğduğu gece gerçekleşen alametler

◾ Peygamber Efendimiz'in (SAV) dünyaya geldiği gece kitapları okuyan Yahudi âlimleri görünen alametlerden "Hz. Muhammed'in" (SAV) dünyaya geldiğini anlarlar.

◾ Bunun ardından Mekke müşrikleri arasında dolaşıp "bugün sizden bir çocuk dünyaya geldi mi? Bir bebek dünyaya geldi mi?" diye sorarlar. O gece Abdülmuttalib Bin Haşim'in oğlu Abdullah'ın bir erkek çocuğunun doğduğunu ve dedesinin ona Muhammed adını verdiğini öğrenirler. "Peki, iki kürek kemiği arasında üzeri kıllı bir ben var mı?" diye sorarlar.

Abdülmuttalib bin Haşim

İslam'ın nuru Hz. Muhammed'in (SAV) dedesidir. 6 yaşındayken annesi vefat eden Hz.Muhammed'e (SAV) 8 yaşına kadar bakar ve vefatından öncede oğlu Abdullah'ın emanetini bir diğer oğlu olan Ebu Talib'e devreder.

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