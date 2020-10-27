Mevlid Kandili nedir, neden kutlanır? Mevlid Kandilinin anlamı ve önemi…
Mevlid Kandili, İslam'ın en hayırlı gecelerinden biridir. Heyecanla beklenen 2020 Mevlid Kandili'nde Müslümanlar vaktini dua, zikir ve ibadetle geçirecek. Peki, Mevlid Kandili nedir? Mevlid Kandilinde ne oldu? Mevlid Kandili neden kutlanır? Mevlid Kandilinin anlamı ve önemi nedir?
Giriş Tarihi: 27.10.2020
15:40
Güncelleme Tarihi: 27.10.2020
15:41
Sözlükte "doğum yeri ve zamanı" anlamına gelen mevlid kelimesi, İslam kültüründe özellikle Peygamberimiz Hz. Muhammed'in(sav) doğumunu, bu vesileyle yapılan törenleri ve yazılan eserleri ifade etmek için kullanılır.
Mevlid gecesini kutlamak da aslında âlemlere rahmet olarak gönderilen Hazreti Peygamberi anarak ferahlamaktır.
Mevlid Kandili Hz. Muhammed (s.a.v)'in doğum günü olması sebebiyle İslam âlemi için önemlidir. İslam dinindeki en hayırlı gecelerden biri kabul edilir.
Çok özel bir gece olduğu için Mevlid Kandili'nde yapılan duaların kabul olunduğuna inanılır. Bu mübarek gecenin bol bol dua edilerek ve ibadetle geçirilmesi tavsiye edilir.
Peygamber Efendimiz, bazı mübarek gün ve gecelerin değerlendirilmesini tavsiye etmiştir. Ancak bugün ve gecelere ait özel bir namaz veya ibadet şeklinden bahsetmez. Fakat mübarek gün ve geceleri, bağışlanma ve hayatımıza çekidüzen vermek için fırsat anı olarak görmemiz gerekir.
PEYGAMBER EFENDİMİZ NE ZAMAN DOĞDU?
Âlemlere rahmet olarak gönderilen son peygamber Hz. Muhammed (sav), eski dünya olarak bilinen Asya, Avrupa ve Afrika kıtalarının ortasında yer alan Arabistan yarımadasının batısındaki Hicaz bölgesinde Mekke şehrinde milâdî 571 yılının 12 Rebiülevvel ayında dünyaya geldi.
Tarih hesaplama yöntemlerindeki farklılık nedeniyle Hz. Peygamber'in doğum tarihi 20 Nisan 571 veya 17 Haziran 569 Pazartesi şeklinde belirlendi. Genel kabul gören kanaate göre Fil Vakası'ndan 50-55 gün sonra Rebîülevvel ayında Pazartesi günü dünyaya geldi. Doğumun pazartesi günü olduğu ise daha sahih rivayetlere dayanmaktadır.
MEVLİD İLK NE ZAMAN KUTLANDI?
Hz. Peygamber, Ashâb-ı Kirâm, Emevî ve Abbâsîler dönemlerinde herhangi bir kutlama örneğine rastlanmayan Mevlid Kandili, ilk kez hicretten yaklaşık üç yüz elli yıl kadar sonra Mısır'da, Şii Fâtimî Devleti'nde Muiz-Lidînillâh döneminde kutlandı.
Fâtımîler zamanındaki törenlerde, önceden gerekli hazırlıklar yapılır, Rebîülevvel ayının 12. gününde sabahtan başlamak üzere öğleye kadar 300 tepsi helva görevlilere dağıtılırdı.
Halife maiyetiyle birlikte gelir selam verir ve tören Kur'an tilâvetiyle başlardı; ardından sırasıyla Enver (Hâkim), Ezher ve Akmer camileri hatipleri birer hutbe okuyup halife için dua ederlerdi. Bu sırada tilâvet sürdürülürdü. Hutbelerden sonra halife törendekileri tekrar selâmlayınca resmî kutlama tamamlanmış olurdu.
Eyyubiler döneminde birçok tören ve bayram kaldırıldı. Fakat mevlid kutlamaları Erbil Atabegi Begteginli Muzafferuddin Kökböri tarafından yeniden büyük törenlerle kutlanmaya başladı.
OSMANLI'DA MEVLİD KUTLAMALARI
Osmanlı'da Sultan III. Murat, 1588 yılında merasimle mevlid kutlamalarını başlatıldı. Fakat resmî olmasa da imparatorlukta kutlamaların bundan önceki dönemlerde de yapıldığı bilinir.
Sultan Ahmed Camii'ndeki kutlamalarda padişah, sadrazam, şeyhülislâm, vezirler, Anadolu ve Rumeli kazaskerleri, diğer mülkî ve askerî erkânla ulemâ resmî kıyafetleriyle hazır bulunurdu. Balkanlar'ın fethiyle birlikte bu coğrafyada da mevlid törenleri yapılmaya başlanmıştır.