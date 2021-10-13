Mevlid Kandili nedir kısaca anlamı ve önemi... Mevlid kandili ne demek?
Alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimizin (sav) dünyaya gelişinin yıl dönümü olan Mevlid Kandili, hayatımızı O'nun yüce ahlakıyla güzelleştireceğimiz bir tazelenme gecesidir. Fakat Mevlid Kandili'ni hakkıyla kutlayabilmek, ihya edebilmek için önce mevlid nedir, mevlid kandilinin önemi nedir, mevlid kandilinin anlamı nedir, gibi sorulara cevap vermemiz gerekir. Sizlere haberimizde Mevlid Kandili nedir kısaca anlattık.
Giriş Tarihi: 13.10.2021
18:18
Güncelleme Tarihi: 13.10.2021
18:21
MEVLİD KANDİLİ NEDİR KISACA
➡ Peygamberimiz Hz. Muhammed (sav)'in dünyaya geldiği gecedir. Rebîülevvel ayının
on birinci ve on ikinci günleri arasındadır. Bu gece, Kadir gecesinden sonra, en kıymetli gecedir.
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Mevlid gecesini hakkıyla ihya etmek, âlemlere rahmet olarak gönderilen Peygamberimize (sav) dua ederek ferahlamaktır.
Fikriyat Kur'an-ı Kerim uygulamasında yer alan sureleri okumak için tıklayın
➡ Sözlükte
"doğum yeri ve zamanı" anlamına gelen mevlid kelimesi, İslâm kültüründe özellikle Hz. Peygamber'in (SAV) doğumunu, bu vesileyle yapılan törenleri ve yazılan eserleri ifade etmek için kullanılır.
Peygamber Efendimiz ile ilgili ayetler
PEYGAMBERİMİZ NE ZAMAN DOĞDU?
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Resûl-i Ekrem, İslâm tarihçilerinin çoğuna göre Habeşistan'ın Yemen valisi Ebrehe'nin Kâbe'yi yıkmak üzere Mekke'ye saldırdığı ve Fil Vak'ası denilen olayın meydana geldiği yıl doğmuştur.
➡ Bu hususta görüş ayrılığının bulunmadığı rivayet edilir. Araplar'da "
nesî" geleneğini göz önüne alanlara göre bu tarih milâdî 569, diğerlerine göre ise 570 veya 571'dir.
➡ Yine genellikle kabul edildiğine göre
Rebîülevvel ayının 12'sinde ve gündüz dünyaya gelmiştir. O yıl ilkbahar mevsimine rastlayan bu ayın i ki, sekiz, on veya on yedinci gününde doğduğuna dair rivayetlerle sabaha karşı dünyaya geldiğine dair rivayetler de vardır (İbn Kesîr, I, 198-203; Şâmî, I, 401-405; DİA, XIII, 71).
➡ Doğumun
pazartesi günü olduğu ise daha sahih rivayetlere dayanmaktadır. Ayrıca doğum gününün milâdî takvime göre 20 Nisan'a denk geldiği söylendiği gibi bunun doğru olmadığını ileri sürenler de bulunmaktadır (İbn Kesîr, I, 201; Şâmî, I, 405).
Kadir gecesinden sonra en kıymetli gece: Mevlid Kandili
➡Mevlid Kandili Hz. Muhammed (s.a.v)'in doğum günü olması sebebiyle İslam âlemi için önemlidir. İslam dinindeki en hayırlı gecelerden biri kabul edilir.
➡Çok özel bir gece olduğu için Mevlid Kandili'nde yapılan duaların kabul olunduğuna inanılır. Bu mübarek gecenin bol bol dua edilerek ve ibadetle geçirilmesi tavsiye edilir.
Peygamber Efendimiz, bazı mübarek gün ve gecelerin değerlendirilmesini tavsiye etmiştir. Ancak bugün ve gecelere ait özel bir namaz veya ibadet şeklinden bahsetmez. Fakat mübarek gün ve geceleri, bağışlanma ve hayatımıza çekidüzen vermek için fırsat anı olarak görmemiz gerekir.
MEVLİD KANDİLİ'NDE NELER YAPILIR?
➡Âlemlere rahmet olarak gönderilen Hz. Muhammed Mustafa'nın (s.a.v) dünyaya gelişinin yıldönümü olan Mevlid Kandili, Hz. Peygamberin (s.a.v) insanlığa sunduğu değerleri anlayıp hayatımızı onun yüce ahlâkıyla güzelleştireceğimiz bir tazelenme mevsimidir. Mevlid gecesini kutlamak da aslında alemlere rahmet olarak gönderilen Hazreti Peygamberi (s.a.v) anarak ferahlamaktır.
➡Bu gece, başta iman, sonra Ümmet-i Muhammed olma şerefini bahşettiği için ve verdiği sayısız nimetlerden dolayı, Rabbimize hamd ve senâlar ettiğimiz
"Şükür gecesi" olmalı… Bu gece, Ümmet-i Muhammed'in mazlum ve mağdurları için yalvarıp yakardığımız bir "Dua gecesi" olmalı… Bu gece, Peygamberimiz hürmetine dualarımızın kabulünü Rabbimizden niyaz ettiğimiz, "Münâcât gecesi" olmalı… Bu gece, Son Nebi'nin şemâil-i şerifinden ve sünnet-i seniyyesinden bahsettiğimiz, O'nu anlattığımız bir "Na't-ı Şerif gecesi" olmalı…
Âlemlerin Sevgilisi için yazılmış mevlid dizeleri
MEVLİD KANDİLİNDE ORUÇ TUTULUR MU?
➡Peygamberler Silsilesi'nin son halkası,
"Rahmet Vesilesi" Peygamberimizin (s.a.v) doğumu da elbette hatırlanmayı, anılmayı ve kutlanmayı fazlasıyla hak etmektedir. Bu büyük nimetin farkında olmak ve bu güne dair farkındalık oluşturmak ise bu nimeti bahşeden Allah'a şükrün bir ifadesi olacaktır.
➡ Sevgili Peygamberimizin (s.a.v), Pazartesi günleri tuttuğu orucun sebeb-i hikmeti sorulduğunda verdiği cevabın çok derin bir mana ifade ettiğini eklemek isteriz. Resul-i Ekrem (sav) Efendimiz şöyle buyurmuştu:
(Müslim, Sıyam) "Pazartesi günü, benim doğduğum ve bana vahyin indiği gündür."
Kaynak: Prof. Dr. Mehmet Emin Ay, Fikriyat - Mevlid-i Nebî (sav) Müslüman için ne ifade eder?