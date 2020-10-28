Kadir gecesinden sonra en kıymetli gece: Mevlid Kandili

Mevlid, Peygamber zincirinin son halkası, âlemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (sav) dünyamızı teşrif ettiği mübarek gündür.

📌 Aylardan Rebîulevvel, Mekke'de bir ev… Allah Resulü'nün doğduğu gün gökteki ve yerdeki bütün âlem, muştulanan 'Sevgili'sine kavuştu.

O (sav), Hz. İbrahim'in kabul olmuş duasıydı. Kabe-i Muazzama'nın duvarlarını yükselterek bu ulvî görevi tamamlayan Hz. İbrahim ve Hz. İsmail ellerini açarak şöyle yalvarmıştı: "Rabbimiz! Bizden sonra gelecek neslimizden kendi içlerinden bir peygamber gönder. Onlara senin ayetlerini okuyacak, Kitab'ı ve Hikmet'i öğretecek ve onları arındıracak bir peygamber! Çünkü yalnız Sensin kudret ve hikmet sahibi! " (Bakara suresi, 129. ayet)

Nitekim Resulullah Efendimiz de buyurur ki, "Ben atam İbrahim'in duası, İsa'nın müjdesi, annemin rüyasıyım. Annem rüyasında kendisinden bir nur çıktığını ve Bizans saraylarını, doğuyu ve batıyı aydınlattığını görmüştü." (Müsned)

Mevlid Kandili'nde ne oldu?