Kadir gecesinden sonra en kıymetli gece: Mevlid Kandili
Kâinatta en büyük hadise, Rabbimizin "habibim" dediği Hz. Muhammed'in (sav) dünyaya teşrifleridir. Kadir gecesinden sonra en kıymetli gecedir. Mevlid gecesini kutlamak aslında âlemlere rahmet olarak gönderilen Hz. Peygamber'i (sav) anarak ferahlamaktır. Peki, Mevlid kandilinde hangi dualar edilmelidir?
Giriş Tarihi: 28.10.2020
09:59
Güncelleme Tarihi: 28.10.2020
10:20
Kadir gecesinden sonra en kıymetli gece
Mevlid, Peygamber zincirinin son halkası, âlemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (sav) dünyamızı teşrif ettiği mübarek gündür.
📌 Aylardan Rebîulevvel, Mekke'de bir ev… Allah Resulü'nün doğduğu gün gökteki ve yerdeki bütün âlem, muştulanan 'Sevgili'sine kavuştu.
O (sav), Hz. İbrahim'in kabul olmuş duasıydı. Kabe-i Muazzama'nın duvarlarını yükselterek bu ulvî görevi tamamlayan Hz. İbrahim ve Hz. İsmail ellerini açarak şöyle yalvarmıştı:
"Rabbimiz! Bizden sonra gelecek neslimizden kendi içlerinden bir peygamber gönder. Onlara senin ayetlerini okuyacak, Kitab'ı ve Hikmet'i öğretecek ve onları arındıracak bir peygamber! Çünkü yalnız Sensin kudret ve hikmet sahibi! " (Bakara suresi, 129. ayet)
Nitekim Resulullah Efendimiz de buyurur ki,
"Ben atam İbrahim'in duası, İsa'nın müjdesi, annemin rüyasıyım. Annem rüyasında kendisinden bir nur çıktığını ve Bizans saraylarını, doğuyu ve batıyı aydınlattığını görmüştü." (Müsned)
Mevlid Kandili'nde ne oldu?
KADİR GECESİNDEN SONRA EN KIYMETLİ GECE
📌 Kudsi hadiste yüce Allah, "Sen olmasaydın ya Muhammed âlemleri yaratmazdım" buyurur.
Bundan dolayı da Kadir gecesinden sonra en kıymetli gece Mevlid Kandili'dir. Resûlullah (sav) doğduğu için sevinenler affolunur. Kâinatta en büyük hadise, Rabbimizin "habibim" dediği Hz. Muhammed'in (sav) dünyaya teşrifleridir.
Peki, Mevlid Kandili'ni nasıl ihya etmemiz gerekir?👇
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Mevlid, kelime anlamı olarak doğum yeri, doğum zamanı anlamına gelir. Genel olarak Peygamberimizin doğumunu ifade etmek için kullanılır. Hz. Peygamber'in doğumundan başlayıp vefatına dek hayatını konu edinen, faziletlerini ve mucizelerini anlatmak için kaleme alınmış şiirlere de 'mevlid' denilir.
Mevlid gecesini kutlamak aslında âlemlere rahmet olarak gönderilen Hz. Peygamber'i (sav) anarak ferahlamaktır.
Mevlid Kandili'nin anlamı ve önemi
PEYGAMBER EFENDİMİZ NE ZAMAN DOĞDU?
Mekke karanlığına doğan Nebi'yi bütün kâinat, kendine özel diliyle selamladı: Essalatü vesselamü aleyke ya Resulallah.
📌 Âlemlere rahmet olarak gönderilen son peygamber Hz. Muhammed (sav), Arabistan yarımadasının batısındaki Hicaz bölgesinde Mekke şehrinde dünyayı şereflendirdi.
▶ Tarih hesaplama yöntemlerindeki farklılık nedeniyle Hz. Peygamber'in doğum tarihi 20 Nisan 571 veya 17 Haziran 569 olarak belirlendi. Genel kabul gören kanaate göre Fil Vakası'ndan 50-55 gün sonra Rebîülevvel ayında pazartesi günü dünyaya geldi. Doğumun pazartesi günü olduğu ise daha sahih rivayetlere dayanmaktadır.
MEVLİD KANDİLİ NE ZAMAN ORTAYA ÇIKTI?
Peygamber Efendimizin döneminin yanı sıra, ashâb-ı kirâm, Emevî ve Abbasi devirlerinde de herhangi bir Mevlid Kandili kutlama örneğine rastlanılmaz.
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Mevlid, ilk kez hicretten yaklaşık üç yüz elli yıl kadar sonra Mısır'da, Fâtimî Devleti döneminde kutlandı. Fâtımîler zamanındaki törenlerde, önceden gerekli hazırlıklar yapılır, Rebîülevvel ayının 12. gününde sabahtan başlamak üzere öğleye kadar 300 tepsi helva görevlilere dağıtılırdı.
▶ Halife maiyetiyle birlikte gelir, selam verir ve tören Kur'an tilâvetiyle başlardı. Ardından sırasıyla Enver (Hâkim), Ezher ve Akmer camileri hatipleri birer hutbe okuyup halife için dua ederlerdi. Bu sırada tilâvet sürdürülürdü. Hutbelerden sonra halife törendekileri tekrar selamlayınca resmî kutlama tamamlanmış olurdu.
▶ Eyyubiler döneminde birçok tören ve bayram kaldırıldı. Fakat Mevlid kutlamaları Erbil Atabegi Begteginli Muzafferuddin Kökböri tarafından yeniden büyük törenlerle kutlanmaya başladı.