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Mevlid Kandili’nde ne oldu? Mevlid Kandili’nin faziletleri nelerdir?

Mevlid Kandili'nde ne oldu sorusunun cevabı merak edilen konulardan biri. Mevlid Kandili, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in doğumunu ifade eder. İslam alemi için mübarek günlerden biri olan Mevlid Kandili, bu yıl 28 Ekim 2020 Çarşamba günü idrak edilecek. Bu özel günde nafile ibadetler gerçekleştirilecek; dualar edilecek, tesbihler çekilecek, oruçlar tutulacak ve namazlar eda edilecek. Peki, Mevlid Kandili'nde ne oldu? Mevlid Kandili'nin faziletleri nelerdir?

Giriş Tarihi: 27.10.2020 18:07
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MEVLİD KANDİLİ'NDE NE OLDU?
MEVLİD KANDİLİ'NDE NE OLDU?

Mevlid Kandili, Peygamberimiz Hz. Muhammed'in (sav) dünyaya teşrif ettiği gündür. Peygamber Efendimiz, Ebrehe'nin Kâbe'yi yıkmak üzere Mekke'ye saldırdığı; tarihe Fil Vakası olarak geçen olayın meydana geldiği yıl doğmuştur. Müslümanların mübarek kabul ettiği günlerden biri olan Mevlid Kandili, duaların ve ibadetlerin kabul edildiği günlerdendir. Bol bol dua edilmesi, nafile ibadetlerin yerine getirilmesi önerilir.

Mevlid Kandili nedir, neden kutlanır? Mevlid Kandilinin anlamı ve önemi…

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MEVLİD KANDİLİ’NDE YAPILACAK İBADETLER
MEVLİD KANDİLİ’NDE YAPILACAK İBADETLER

Mevlid Kandili'nin idrak edilmesi, bu mübarek günün feyzinden istifade edebilmek Müslümanlar için önemlidir. Mevlid Kandili'nde farz olarak yapılması gereken bir ibadet olmasa da diğer kandil gecelerinde olduğu gibi Müslümanların bu mübarek günü dualarla, zikirlerle ve nafile ibadetlerle geçirmeleri tavsiye edilir.

Mevlid Kandili'nde neler yapılır? Mevlid Kandili'nde yapılacak ibadetler

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MEVLİD NE DEMEK?
MEVLİD NE DEMEK?

Mevlid kelimesi "doğum yeri ve zamanı" anlamına gelen mevlid kelimesi, İslam kültüründe Peygamber Efendimizin doğumunu, bu vesileyle yapılan törenleri ve yazılan eserleri ifade etmek için kullanılır.

Mevlid Kandili mesajları 2020! En güzel, resimli Mevlid Kandili mesajları…

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MEVLİD KANDİLİ’NİN FAZİLETLERİ
MEVLİD KANDİLİ’NİN FAZİLETLERİ

Mevlid Kandili'nde yüce Rabbimizin âlemlere rahmet olarak gönderdiği Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (sav) bir kez daha mevlid-i şerifini idrak edeceğiz.

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Kandiller; ışıklarıyla sadece karanlık gecelerimizi değil, aynı zamanda manevî feyziyle de daralan gönüllerimizi aydınlatan, zihinlerimizi berraklaştıran gecelerdir.

Mevlid Kandilinde oruç tutulur mu? Mevlid Kandili'nde oruç tutmak için nasıl niyet edilir?

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