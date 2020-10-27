Mevlid Kandili’nde ne oldu? Mevlid Kandili’nin faziletleri nelerdir?

Mevlid Kandili'nde ne oldu sorusunun cevabı merak edilen konulardan biri. Mevlid Kandili, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in doğumunu ifade eder. İslam alemi için mübarek günlerden biri olan Mevlid Kandili, bu yıl 28 Ekim 2020 Çarşamba günü idrak edilecek. Bu özel günde nafile ibadetler gerçekleştirilecek; dualar edilecek, tesbihler çekilecek, oruçlar tutulacak ve namazlar eda edilecek. Peki, Mevlid Kandili'nde ne oldu? Mevlid Kandili'nin faziletleri nelerdir?