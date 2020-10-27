Mevlid Kandili mesajları 2020! En güzel, resimli Mevlid Kandili mesajları…

İslam dünyası için en önemli günlerden biri olan Mevlid Kandili, İslam Peygamberi Hz. Muhammed'in doğumunu ifade eder. Peygamber Efendimiz, Fil Vakası'nın gerçekleştiği yıl doğmuş ve onun doğumu ile pek çok mucize gerçekleşmiştir. Âlemlere rahmet olan Allah Rasulü "Ben atam İbrahim'in duası, kardeşim İsa'nın müjdesi ve annem Amine'nin rüyasıyım" buyurmuştur. Bu mübarek günde Müslümanlar, Allah'a dua ederek Peygamber Efendimizin şefaatine nail olabilmek için niyazda bulunurlar. Sevdiklerinize gönderebileceğiniz Mevlid Kandili mesajlarını sizlerle buluşturuyoruz. İşte, en güzel, resimli Mevlid Kandili mesajları...