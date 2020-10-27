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Mevlid Kandili mesajları 2020! En güzel, resimli Mevlid Kandili mesajları…

Mevlid Kandili, İslam alemi için önemli bir yere sahiptir. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in doğumunu ifade eden Mevlid Kandili'nde eller semaya yükselecek, dualar edilecek. Müslümanlar birbirlerine iyi niyet temennilerinde bulunmak için birbirlerine Mevlid Kandili mesajları atacaklar. En güzel, resimli, anlamlı Mevlid Kandili mesajlarını derledik. İşte 2020 Mevlid Kandili mesajları…

Giriş Tarihi: 27.10.2020 13:26 Güncelleme Tarihi: 27.10.2020 14:35
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Mevlid Kandili mesajları 2020
Mevlid Kandili mesajları 2020

İslam dünyası için en önemli günlerden biri olan Mevlid Kandili, İslam Peygamberi Hz. Muhammed'in doğumunu ifade eder. Peygamber Efendimiz, Fil Vakası'nın gerçekleştiği yıl doğmuş ve onun doğumu ile pek çok mucize gerçekleşmiştir. Âlemlere rahmet olan Allah Rasulü "Ben atam İbrahim'in duası, kardeşim İsa'nın müjdesi ve annem Amine'nin rüyasıyım" buyurmuştur. Bu mübarek günde Müslümanlar, Allah'a dua ederek Peygamber Efendimizin şefaatine nail olabilmek için niyazda bulunurlar. Sevdiklerinize gönderebileceğiniz Mevlid Kandili mesajlarını sizlerle buluşturuyoruz. İşte, en güzel, resimli Mevlid Kandili mesajları...

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Allah'a kulsun, zulmetler içinde parlayan nursun, senin gibi hakikatli dostun, Mevlid Kandili mübarek olsun.

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Bugün Peygamber Efendimizin doğduğu gündür. Her yıl bu günde Müslümanlar Peygamberimizin dünyaya gelişini dualarla anarlar. Bu gece eller semaya kalkar, yürekler Yaratana onun için açılır. Dualarda buluşabilmek dileğiyle kandiliniz mübarek olsun.

Mealli Hatim dinlemek için tıklayın.

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Bin damla serpilsin yüreğine, bin tatlı mutluluk dolsun günlerine, bin bir hayalin gerçekleri bulsun, her türlü duaların kabul olsun, kandilin mübarek olsun…

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Ruhu aşk ve muhabbet mührüyle damgalı, kalbi kutsi dava ile sevdalı, sinesi heyecan, coşku tufanı ve şükür notaları ile örülmüş güzel insan, kandilin mübarek olsun.

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