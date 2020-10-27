Mevlid Kandili mesajları 2020! En güzel, resimli Mevlid Kandili mesajları…
Mevlid Kandili mesajları 2020! En güzel, resimli Mevlid Kandili mesajları…
Mevlid Kandili, İslam alemi için önemli bir yere sahiptir. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in doğumunu ifade eden Mevlid Kandili'nde eller semaya yükselecek, dualar edilecek. Müslümanlar birbirlerine iyi niyet temennilerinde bulunmak için birbirlerine Mevlid Kandili mesajları atacaklar. En güzel, resimli, anlamlı Mevlid Kandili mesajlarını derledik. İşte 2020 Mevlid Kandili mesajları…
Giriş Tarihi: 27.10.2020
13:26
Güncelleme Tarihi: 27.10.2020
14:35