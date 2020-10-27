Mevlid Kandilinde oruç tutulur mu? Mevlid Kandili'nde oruç tutmak için nasıl niyet edilir?
Mevlid Kandili 2020, 28 Ekim Çarşamba günü tüm İslam alemi tarafından idrak edilecek. Bu kutlu geceyi Müslümanlar ibadet ile geçirmeye önem veriyor. Bu ibadetlerden biri de oruçtur. Vatandaşlar tarafından Mevlid Kandili'nde oruç tutmak merak konusu oldu. Peki, Mevlid Kandili'nde oruç tutulur mu? Mevlid Kandilinde oruç tutmak için nasıl niyet edilir? Mevlid Kandilinde kaç gün oruç tutulur? Mevlid Kandilinde oruç tutmanın sevabı nedir? Mevlid Kandilinde yapılması gerekenler...
Giriş Tarihi: 27.10.2020
12:41
Güncelleme Tarihi: 27.10.2020
14:34
Mevlid Kandili, 28 Ekim Çarşamba günü tüm Müslüman âlemi tarafından idrak edilecek. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (sav) dünyaya teşrif ettiği Rebiülevvel ayının 12. günü Mevlid Kandili olarak ihya edilir. Peki, Mevlid Kandili'nde oruç tutulur mu? Mevlid kandilinde oruç tutmanın fazileti nedir? İşte Müslüman âleminin heyecanla beklediği Mevlid Kandili ile ilgili detaylar…
MEVLİD KANDİLİ’NDE ORUÇ TUTULUR MU?
Dini kaynaklara göre Mevlid Kandili'nde
oruç tutulmasına dair herhangi bir bilgi yer almamasına karşın, bu gece, Resulullah'ın doğum zamanında görülen hâlleri, mucizeleri okumak, dinlemek, öğrenmek çok sevaptır. Bugün veya ertesi gün oruç tutmakta mahzur yoktur. Tutmak sevap olarak nitelendirilebilir.
MEVLİD KANDİLİ’NDE ORUCA NASIL NİYET EDİLİR?
▶ Müslümanların oruç ibadetini yerine getirebilmesi için ilk önce "
Allah rızasını gözeterek oruç tutmaya niyet etmesi" gerekir.
▶ Her ibadette olduğu gibi oruç tutarken de niyet etmek şarttır. Kaza oruçlarında niyetler imsaktan önce yapılmalıdır.
▶ Mevlit Kandili'nde "
Allah'ım, niyet ettim rıza-i şerifin için Rebiulevvel ayının yarınına oruç tutmaya" eğer Ramazandan kalan kazalar varsa "Ni yet ettim Allah rızası için tutamadığım Ramazan orucunun kazasını Rebiulevvel ayında tutmaya" diye niyet edilir.
▶ Hz. Peygamber'e pazartesi günü oruç tutmanın fazileti sorulduğunda "Bu benim doğduğum ve bana vahiy indirilen gündür." demesi, bir bakıma bugüne önem atfeder.
▶ İbni Abbas'ın rivayet ettiğine göre Peygamber Efendimiz (sav) Medine'ye hicret ettiklerinde Aşure gününde Yahudilerin oruç tuttuklarını öğrendi. Bunun nedenini sorduğunda Yahudiler şu cevabı aldı: "Bu çok büyük bir gündür. Bugünde Allah, Mûsâ ile kavmini kurtardı. Firavun ile kavmini suda boğdu. Mûsâ da buna şükür için oruç tuttu. İşte biz de bugünün orucunu tutuyoruz." Bunun üzerine Peygamberimiz, 'Öyleyse biz Mûsâ'ya sizden daha yakın ve evlâyız.' buyurdu. O günden sonra hem kendisi oruç tuttu, hem de tutulması için tavsiyede bulundu." (Müslim, Sıyam 127)
▶ İbni Hacer bu nakilden sonra şöyle der: "Bundan anlaşılıyor ki, böyle bir günde, mevlid gecesinde Allah'a şükretmek tam yerindedir. Fakat mevlid merasiminin Peygamberimizin doğum gününe denk getirilmesi için dikkat etmek gerektir." (el-Hâvî fi'l-Fetevâ, 1/190.)
▶ İslam alimi Sehavî, Hristiyanların kendi peygamberlerinin doğum gününü büyük bir bayram yapmaları karşısında Müslümanların böyle bir kutlamaya daha layık olduklarını söyler.
MEVLİD KANDİLİ NASIL İHYA EDİLİR?
▶ Peygamber Efendimiz, bazı mübarek gün ve gecelerin değerlendirilmesini tavsiye etmiştir.
Ancak bu gün ve gecelere ait özel bir namaz veya ibadet şeklinden bahsetmemiştir.
▶ Bu, "O gecelerde namaz kılmak mekruhtur" anlamına gelmez. Teheccüd ve nafile namazları teşvik eden rivayetler çoktur. Bunların mübarek gecelerde yapılması elbette daha faziletlidir." (Canan, Kütüb–ü Sitte, 3/289). Kandil gecelerine ait olduğu kaydedilen namazları da ayrıca kılmakta bir beis yoktur; sevaptan hâli değildir.
▶ Müslümanları mübarek günleri, bağışlanma ve hayatımıza çekidüzen vermek için fırsat anı olarak görmemiz gerekir. Dolayısıyla müminler kandil gecelerinde,
hayatlarının gidişatını gözden geçirmeli; hata ve günahları için tövbe etmeli, dua ederek, Kur'an-ı Kerim okuyup anlamaya çalışarak, kaza veya nafile namaz kılarak bu fırsatları değerlendirmelidirler.
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Tefekkürde bulunarak "ben kimim, nereden geldim, nereye gidiyorum, Allah'ın benden istekleri nelerdir" gibi konuları düşünerek hayatın muhasebesi yapılmalı.
MEVLİD KANDİLİ NE ZAMAN İDRAK EDİLECEK?
📌2020 yılı dini takvime göre Mevlid Kandili Çarşamba gününe denk geliyor. Mevlid Kandili bu sene
28 Ekim 2020 Çarşamba günü idrak edilecek.
MEVLİD KANDİLİ'NİN ÖNEMİ NEDİR?
📌 Mevlid kelimesi "doğum zamanı" anlamına gelmektedir. Âlemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimizin dünyaya teşrif ettiği gecedir. Mevlid Kandili, aynı zamanda Hicri takvimde Rebiülevvel ayının 12. gecesidir.