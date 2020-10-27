Mevlid Kandili’nde neler yapılır? Mevlid Kandili’nde yapılacak ibadetler
Mevlid Kandili, Müslümanlar için mübarek günlerden biri olarak kabul edilir. Peygamber Efendimizin doğumu olarak ihya edilen Mevlid Kandili, İslam dünyası için oldukça mühimdir. Bu yıl 28 Ekim Çarşamba günü idrak edilecek olan Mevlid Kandili ibadetlerin gerçekleştirildiği, duaların, namaz ve oruç ibadetinin eda edildiği ve tesbihlerin çekildiği bir gün olarak ihya edilecek. Peki, Mevlid Kandili'nde neler yapılır? Mevlid Kandili'nde yapılacak ibadetler…
Giriş Tarihi: 27.10.2020
17:28
Güncelleme Tarihi: 27.10.2020
17:54
MEVLİD KANDİLİ’NDE NELER YAPILIR?
Mevlid Kandili, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (sav) dünyayı şereflendirdiği gündür. Peygamberimiz, Fil Vakası'nın gerçekleştiği yıl Rebiülevvel ayının 12'sinde gündüz dünyaya gelmiştir. Yaşadığımız coğrafyada ilk olarak Osmanlı padişahı III. Murad döneminde Mevlid Kandili merasimle idrak edilmiştir. Günümüzde ise Mevlid Kandili, Müslümanların ibadetlerle geçirdikleri manevi açıdan huzur doldukları mübarek günlerdendir. İşte, Mevlid Kandili'nde yapılacak ibadetler…
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MEVLİD KANDİLİ’NDE YAPILACAK İBADETLER
Mevlid Kandili'nin idrak edilmesi, bu mübarek günün feyzinden istifade edebilmek Müslümanlar için önemlidir. Mevlid Kandili'nde farz olarak yapılması gereken bir ibadet olmasa da diğer kandil gecelerinde olduğu gibi Müslümanların bu mübarek günü dualarla, zikirlerle ve nafile ibadetlerle geçirmeleri tavsiye edilir.
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MEVLİD KANDİLİ'NDE HANGİ DUALAR OKUNUR?
Mevlid Kandili'nde Kur'an-ı Kerim okumak, okuyanları dinlemek tavsiye edilen ibadetler arasındadır. Bunun dışında kulun isteklerini Allah'tan niyaz etmesi, tövbe ve şükür için dualar etmesi, Peygamber Efendimizin şefaatini dilemesi önerilir.
Peygamber Efendimiz, İbn Mesud'un aktardığı bir hadis-i şerifinde Kur'an okumak ile ilgili şöyle buyurmuştur:
"Kim Kur'ân-ı Kerîm'den bir harf okursa, onun için bir iyilik sevabı vardır. Her bir iyiliğin karşılığı da on sevaptır. Ben, elif lâm mîm bir harftir demiyorum; bilâkis elif bir harftir, lâm bir harftir, mîm de bir harftir."
Tirmizî, Fezâilü'l-Kur'ân, 16
MEVLİD KANDİLİ'NDE ORUÇ TUTULUR MU?
Mevlid Kandili'nde oruç tutulmasının farz olduğu ile ilgili herhangi bir delil yoktur. Ancak Mevlid Kandili'nde ya da ertesi gün oruç tutmakta bir sakınca da yoktur. Nafile bir ibadet olarak Mevlid Kandili'nde oruç ibadeti eda edilebilir.
Mevlid Kandili'nde oruç tutmak isteyenlerin "Allah'ım, niyet ettim rıza-i şerifin için oruç tutmaya" şeklinde niyet etmeleri gerekir. Eğer Ramazan ayında tutmadığı günler varsa "Niyet ettim Allah rızası için tutamadığım Ramazan orucunun kazasını tutmaya" diye şeklinde niyet edilir.
Mevlid Kandili'nde hangi dualar okunur? Mevlid Kandili okunacak dualar…
MEVLİD KANDİLİ'NDE SALAVAT GETİRMENİN FAZİLETİ
Allahü Teala, Peygamber Efendimiz için salavat getirmeyi emretmiştir. Âlemlere rahmet olan Hz. Muhammed'in (sav) dünyaya geldiği bu gecede yapılacak ibadetlerin en faziletlilerinden bir tanesi de salavat getirmektir. Bunun yanı sıra salavat getirmenin insanı tüm sıkıntılarından arındıracağı da hadis-i şeriflerde müjdelenmiştir.