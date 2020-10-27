Mevlid Kandili’nde neler yapılır? Mevlid Kandili’nde yapılacak ibadetler

Mevlid Kandili'nde oruç tutulmasının farz olduğu ile ilgili herhangi bir delil yoktur. Ancak Mevlid Kandili'nde ya da ertesi gün oruç tutmakta bir sakınca da yoktur. Nafile bir ibadet olarak Mevlid Kandili'nde oruç ibadeti eda edilebilir.

Mevlid Kandili'nde oruç tutmak isteyenlerin "Allah'ım, niyet ettim rıza-i şerifin için oruç tutmaya" şeklinde niyet etmeleri gerekir. Eğer Ramazan ayında tutmadığı günler varsa "Niyet ettim Allah rızası için tutamadığım Ramazan orucunun kazasını tutmaya" diye şeklinde niyet edilir.

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