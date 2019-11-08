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Peygamber Efendimiz ile ilgili ayetler

Âlemlere rahmet olarak gönderilen Hz. Muhammed (sav)'in 23 yıllık risalet hayatı insanlara Allah'ın dinini tebliğ ve beyan ile geçti. Mekke'de 13 yıl, Medine'de ise 10 yıl boyunca çetin bir mücadeleye girişti. Yüce Allah'ın "Rasûlüm! Biz Sen'i ancak âlemlere rahmet olarak gönderdik." diye hitap ettiği Peygamber Efendimiz Müslümanlara kılavuz oldu. Sizler için yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de yer alan Peygamber Efendimiz ile ilgili ayetleri derledik.

Giriş Tarihi: 08.11.2019 09:30 Güncelleme Tarihi: 27.10.2020 15:35
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"(Ey Rasûlüm!) Şüphesiz ki Sen, yüce bir ahlâk üzeresin!"

(Kalem Suresi, 4. ayet)

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"(Ey mü'minler!) And olsun ki Rasulullah'ta sizin için, Allâh'a ve âhiret gününe kavuşmayı umanlar ve Allâh'ı çok zikredenler için bir «üsve-i hasene» (iktidâya şâyan en güzel bir örnek) vardır."

(Ahzâb Suresi, 21. ayet)

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"…Rasûl size ne verdiyse onu alın! Size neyi yasakladıysa ondan da kaçının ve Allah'tan korkun! Çünkü Allah'ın azabı şiddetlidir."

(Haşr Suresi, 7. ayet)

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"Ey iman edenler! Allâh'a itaat edin ve Peygamber'e itâat edin ki amellerinizi boşa çıkarmayın!"

(Muhammed Suresi, 33. ayet)

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"Kim Allah'a ve Rasûl'e itaat ederse, işte onlar, Allah'ın kendilerine nimet verdiği peygamberler, sıddıklar, şehitler ve salihlerle beraberdir. Onlar ne güzel dost(lar)dır."

(Nisâ Suresi, 69. ayet)

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