Peygamber Efendimiz ile ilgili ayetler

Âlemlere rahmet olarak gönderilen Hz. Muhammed (sav)'in 23 yıllık risalet hayatı insanlara Allah'ın dinini tebliğ ve beyan ile geçti. Mekke'de 13 yıl, Medine'de ise 10 yıl boyunca çetin bir mücadeleye girişti. Yüce Allah'ın "Rasûlüm! Biz Sen'i ancak âlemlere rahmet olarak gönderdik." diye hitap ettiği Peygamber Efendimiz Müslümanlara kılavuz oldu. Sizler için yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de yer alan Peygamber Efendimiz ile ilgili ayetleri derledik.