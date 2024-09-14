Alemlerin nura gark olduğu gece Mevlid-i Nebi
Kandil sadece sokakları aydınlatan bir eşyayı değil aynı zamanda içimizi de ferahlatan mübarek geceleri ifade etmek için kullanılan bir kavramdır. Bu gecelerde Müslümanların zihni açılır, kalpleri ferahlar ve dilleri temizlenir. Alemlere rahmet olan Resulullah'ın (SAV) doğumunu simgeleyen Mevlid Kandili gecesi; uzaklaştığımız özümüze dönüşümüzü, Hak Teala'ya tam manasıyla yönelişimizi, gönül gözümüzün açılmasını ifade eder. Peki alemlerin nura gark olduğu o mukaddes gecede neler olmuştu? İşte alemlerin nura gark olduğu gece: Mevlid-i Nebi.
Giriş Tarihi: 14.09.2024
14:50
Güncelleme Tarihi: 14.09.2024
15:03
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Allah Resulü Hz. Muhammed (SAV) Rebiülevvel ayının 12. gününde cihanı şereflendirmişti. Bu tarih bir müddet sonra Müslümanlar arasında Hz. Peygambere (SAV) karşı olan sevginin bir tezahürüyle Mevlid Kandili olarak idrak edilmeye başlandı.
ayı nedir? Rebiülevvel
Hicri takvimin 3. ayı olan Rebiülevvel, Sözlükte "bahar, bahar yağmuru, bolluk ve bereket" gibi anlamlara gelen rebî' Arapça'da hem ay hem de mevsim adı olarak kullanılır.
🔹 Müminler için bir
ahlak meşalesi, benzersiz kılavuz olan Resulullah'ın (SAV) doğumu Allah Teala'nın tüm insanlar için gösterdiği bir lütuf ve ihsandı.
HZ. PEYGAMBER'İN AHLAKI
"Ve seni ancak âlemlere rahmet olarak gönderdik."
Enbiyâ Suresi 107. Ayet
Enbiyâ Suresi 107. Ayeti dinlemek ve okumak için tıklayın
Enbiyâ Suresi 107. Ayet Tefsiri
◾ Ve seni ancak âlemlere rahmet olarak gönderdik.
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"Ey peygamber! Seni tanık, müjdeci, uyarıcı, izniyle Allah'a çağırıcı ve etrafını aydınlatan bir ışık olarak gönderdik."
Ahzâb Suresi 45-46. Ayetler
Ahzâb Suresi 45-46. Ayetleri okumak ve dinlemek için tıklayın
Ahzâb Suresi 45-46. Ayetler
◾ Buradan itibaren on iki âyette, Hz. Peygamber'in maddî ve mânevî özellikleri, Allah katındaki değeri, bir fâninin altından kalkamayacağı kadar ağır yükü ve kutsal görevi sebebiyle Allah tarafından kendisine lutfedilen istisnaî (kendine özgü) inayetler, hüküm ve kurallar açıklanmaktadır. Resûlullah'ın üstün nitelikleri, görev ve işlevinden kaynaklanan güzel isimleri burada sayılanlardan ibaret değildir. Ebû Bekir İbnü'l-Arabî'nin tesbitine göre bunların sayısı altmış yediyi bulmaktadır (III, 1546).
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🔹 Dünya tarihinin en önemli hadiselerinden biri olan
Mevlid-i Nebi, Ulu'l Azm peygamberlerden Hz. Musa (AS) ve Hz. İsa (AS) tarafından asırlar öncesinden ümmetlerine müjdelenmişti.
Ulu'l Azm nedir?
Ağır tahakküm altına alındıkları, yüksek azim ve sabır sahibi oldukları ayetlerle sabit olan 5 peygamberi ifade etmek için kullanılır. Bu peygamberler: Hz. Muhammed (SAV), Hz. Nuh (AS), Hz. İbrahim (AS), Hz. Musa (AS) ve Hz. İsa (AS) idi.
🔹 Hz.
Musa (AS) tahrif edilen Tevrat'ta vasıflarını izah ederken Hz. İsa (AS) Saff Suresi 6. ayette, "Ey İsrâiloğulları! Bilin ki benden önceki Tevrat'ı doğrulamak ve benden sonra gelecek Ahmed isimli elçiyi müjdelemek üzere size Allah tarafından gönderilmiş elçiyim." cümleleri ile Hz. Muhammed Mustafa'yı (SAV) müjdelemişti.
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Resulullah (SAV) henüz dünyaya teşrif etmeden yetim kalmıştı. Peygamberimizin babası Abdullah bir ticaret kervanı ile Şam'dan dönerken rahatsızlanmış ve o zamanki adı Yesrib olan Medine'de Neccaroğlulları'nın yanında kalmıştı. Bir ay süren zorunlu ikametin ardından kötüleşip vefat etmişti.
Yesrib nasıl Medine oldu?
Ticaret kervanlarının geçtiği, düz bir arazide kurulmuş olan Yesrib, Resulullah'ın (SAV) hicreti ile beraber el Medinetü'l Münevvere olarak anılmaya başlandı. Medine-i Münevvere dilimizde "aydınlanmış şehir" anlamına geliyor.
🔹 Hz.
Amine, eşi vefat etmiş halde alemlere rahmet olan biricik evladını dünyaya getirmeye hazırlandı. Hamileliğinin son zamanları bir yandan hüzün bir yandan sevinç taşıyordu.
PEYGAMBER EFENDİMİZE YAZILAN MEVLİD-İ ŞERİFLER
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Resulullah'ın (SAV) annesi Hz. Amine hamileliği sırasında bazı olağanüstü durumlar yaşamıştı. Ama doğum esnasında gördüğü durumlarla evladının hususiyetini anlayacaktı.
🔹 O gece tüm
gökyüzü farklıydı. Bu durum herkesin dikkatini çekmişti. Haham ve Papazlar yeni peygamberin gelişini müjdeleyen o yıldızı gördüklerinde hakikati anlamış oldular.
EFENDİMİZ'İN (SAV) DÜNYAYA TEŞRİFİ: MEVLİD