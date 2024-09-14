Alemlerin nura gark olduğu gece Mevlid-i Nebi

🔹 Allah Resulü Hz. Muhammed (SAV) Rebiülevvel ayının 12. gününde cihanı şereflendirmişti. Bu tarih bir müddet sonra Müslümanlar arasında Hz. Peygambere (SAV) karşı olan sevginin bir tezahürüyle Mevlid Kandili olarak idrak edilmeye başlandı.

Rebiülevvel ayı nedir?

Hicri takvimin 3. ayı olan Rebiülevvel, Sözlükte "bahar, bahar yağmuru, bolluk ve bereket" gibi anlamlara gelen rebî' Arapça'da hem ay hem de mevsim adı olarak kullanılır.

🔹 Müminler için bir ahlak meşalesi, benzersiz kılavuz olan Resulullah'ın (SAV) doğumu Allah Teala'nın tüm insanlar için gösterdiği bir lütuf ve ihsandı.

HZ. PEYGAMBER'İN AHLAKI