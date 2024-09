Alemlerin nura gark olduğu gece Mevlid-i Nebi

🔹 Dünya tarihinin en önemli hadiselerinden biri olan Mevlid-i Nebi, Ulu'l Azm peygamberlerden Hz. Musa (AS) ve Hz. İsa (AS) tarafından asırlar öncesinden ümmetlerine müjdelenmişti.

Ulu'l Azm nedir?

Ağır tahakküm altına alındıkları, yüksek azim ve sabır sahibi oldukları ayetlerle sabit olan 5 peygamberi ifade etmek için kullanılır. Bu peygamberler: Hz. Muhammed (SAV), Hz. Nuh (AS), Hz. İbrahim (AS), Hz. Musa (AS) ve Hz. İsa (AS) idi.

🔹 Hz. Musa (AS) tahrif edilen Tevrat'ta vasıflarını izah ederken Hz. İsa (AS) Saff Suresi 6. ayette, "Ey İsrâiloğulları! Bilin ki benden önceki Tevrat'ı doğrulamak ve benden sonra gelecek Ahmed isimli elçiyi müjdelemek üzere size Allah tarafından gönderilmiş elçiyim." cümleleri ile Hz. Muhammed Mustafa'yı (SAV) müjdelemişti.