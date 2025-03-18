Siyonistler ateşkesi bozdu: Sahur vakti Gazze'de katliam

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◾ Ayrıca siyonist saldırılar süresince Gazze'nin yıkılmış olması arama kurtarma çalışmalarının da istenilen seviyede yapılamamasına sebep oldu. Tüm bu etkenlere bağlı olarak vefat sayısı her geçen saat yükselmekte.

◾ İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada ise Netanyahu'nun "Hamas'a karşı güçlü bir şekilde harekete geçme talimatı verdiği" ifade edildi.

FİLİSTİN'İN BAĞIMSIZLIĞINI RESMİ OLARAK TANIYAN ÜLKELER