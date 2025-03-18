Siyonistler ateşkesi bozdu: Sahur vakti Gazze'de katliam
19 Ocak tarihinden bu yana Gazze'de 58 gündür süren ateşkes, siyonist işgalcilerin hain saldırısı ile son buldu. Oruca niyet etmek için sahuru bekleyen yüzlerce Gazzeli saldırıların sonucunda şehit olurken yüzlerce yaralı da hastanelere akın etti. Yaklaşık beş saatten fazla süren saldırılarda en çok Gazzeli sivillerin sığındıkları okul, çadır gibi yapılar hedef alındı. Üç yüzden fazla Gazzelinin şehit olduğu saldırılar sonucunda Hamas Arap ülkelerini, İslam İşbirliği Teşkilatı'nı ve Birleşmiş Milletleri göreve çağırdı.
◾ 19 Ocak 2025'ten bu yana devam eden siyonist İsrail - Hamas arasındaki ateşkes, işgalcilerin bugün sahur vaktinde gerçekleştirdikleri alçakla saldırı ile sona erdi.
◾ Ordu sözcüsü 03:26'da X platformunda yaptığı açıklama ile Hamas'a yönelik saldırılarının başladığını duyurdu. Oruca niyetlenmek için sahur vaktini bekleyen binlerce Gazzeli bombalara maruz kaldı.
◾ Siyonistlerin alçakça saldırılarının ardından binlerce Gazzeli Müslüman yaralılarını çevredeki hastanelere yetiştirmek için büyük bir zaman yarışına girdi.
◾ Net sayı tam olarak belli olmasa da Filistin Resmi Haber Ajansı WAFA, iki yüzden fazla Filistinlinin şehadet haberini bildirirken yaralılar hakkında net bir rakam veremedi.
◾ Saldırılarda özellikle güney kısımlar başta olmak üzere Gazze'nin orta ve kuzey kesimleri ciddi şekilde bombalanması, Filistinlileri paniğe sevk etti.
◾ Yüzlerce insan at arabaları başta olmak üzere bulabildikleri tüm araç ve gereçlerle yaralanan yakınlarını çevrelerindeki hastanelere taşıdı.
◾ Han Yunus'taki bombalamalar esnasında yaralananlar Kuveyt Hastanesi'ne, Nusayrat Mülteci Kampı'ndaki bombalamalar sonucunda yaralananlar ise Avde Hastanesi'ne götürüldü.
◾ Bombalamalarda özellikle evleri olmayan Filistinlilerin sığındıkları okullar, çadırlar hedef alındı.Yine yıkılmış vaziyetteki evlerinde kalan Gazzeliler saldırılardan büyük ölçüde etkilendi.
◾ Ayrıca siyonist saldırılar süresince Gazze'nin yıkılmış olması arama kurtarma çalışmalarının da istenilen seviyede yapılamamasına sebep oldu. Tüm bu etkenlere bağlı olarak vefat sayısı her geçen saat yükselmekte.
◾ İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada ise Netanyahu'nun "Hamas'a karşı güçlü bir şekilde harekete geçme talimatı verdiği" ifade edildi.