467 günlük süreçte Gazze'deki insan hakkı ihlalleri
7 Ekim Aksa Tufanı Harekatı'ndan sonra işgalcilerin Gazze'ye yönelik uyguladığı pek çok hak ihlali var. Evet, Gazze'de yaşayan binlerce masum insan her gün sayısız hak ihlaline maruz kalıyor. Siyonist işgalci İsrail Gazze'deki kardeşlerimizin; yaşam, sağlık, eğitim, beslenme başta olmak üzere en temel haklarını yok sayıyor. Savaş ortamındaki sağlıksız koşullarla açlıkla ve canlarıyla tehdit altında olan kardeşlerimiz, 467 gündür bunu yaşıyor.
◼ 7 Ekim 2023'den bu yana Gazze'de gerçekleşen soykırımda elli bine yakın Filistinli vefat etti. Enkazlar kaldırılmadığı için net sayı henüz belli bile değil.
◼ İşte, eli kanlı İsrail zihniyeti, Gazze'de yaşayan insanların en temel hakkı olan yaşama haklarını ellerinden alıyor. Bununla yetinmeyip yaptıklarını tüm dünyaya meşru bir katliammış gibi gösteriyorlar.
◼ Halbuki insanların en temel hakkı, hayat hakkı olarak uluslararası temel antlaşmalarda kabul edilir. Lakin işgalciler tüm hukuku göz ardı etti.
◼ İsrail güçleri Gazze'deki soykırımın ilk günlerinden itibaren hastane ve okul gibi insanların toplandıkları yerleri hedef aldı. Böylece her insanın en temel haklarından birisi olan sağlık hakkı da ihlal edildi. Binlerce insan temel sağlık yardımından mahrum bırakıldı.
◼ İşgalciler neslin devamını hedef alan saldırılar gerçekleştirildiler. Öyle ki saldırılar esnasında kadınlar ve çocuklar kasıtlı olarak hedef alındı.
◼ Bu durum gelecekteki Gazze nüfusunun yapılandırılması açısından İsrail tarafı açısından önemsenmekte. Aksa Tufanı'ndan önceki saldırılarda da İsrail'in kadın ve çocukları hedef aldığı bilinen bir gerçek.
◼ İşgalciler insan onuruna yakışmayan ve temel hak ihlali sayılan pek çok gerçeği Gazze'de yaptılar. Bunlardan birisi de cinsel istismarlardı. Bunun tespit eden Cenevre merkezli Avrupa-Akdeniz İnsani Hakları İzleme Örgütü (Euro-Med), İsrail güçlerinin Filistinlileri istismar ettiğini ifade etti.
◼ Gazze saldırılarının başlamasının ardından Filistinliler kuzeyden güneye giden bir rota izledi. Böylece 1.5 milyon insan şehir içinde yer değiştirmiş oldu.
◼ Bu zor şartlar altında sınır kapılarının işgalci zihniyet tarafından kapalı tutulması sebebiyle Gazze'de halk, ciddi bir ekmek, gıda krizi ile yüzleşti.