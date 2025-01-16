467 günlük süreçte Gazze'deki insan hakkı ihlalleri

1 /10 YAŞAMA HAKKI











◼ 7 Ekim 2023'den bu yana Gazze'de gerçekleşen soykırımda elli bine yakın Filistinli vefat etti. Enkazlar kaldırılmadığı için net sayı henüz belli bile değil.

◼ İşte, eli kanlı İsrail zihniyeti, Gazze'de yaşayan insanların en temel hakkı olan yaşama haklarını ellerinden alıyor. Bununla yetinmeyip yaptıklarını tüm dünyaya meşru bir katliammış gibi gösteriyorlar.