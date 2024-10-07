Gazze'de yaşananlara karşı niçin duyarsızlaştık?

🔸 7 Ekim'den bugüne kadar birçok acı olaya şahit olduk. İzledik, yürekten üzüntü duyduk. Müslüman kardeşlerimizin acısı ile dertlendik ve elimizden gelen her şeyi yapmak için türlü yollar denedik.

🔸 Bu en başta boykot oldu, sonra daha da bilinçlenmemiz gerektiğinin farkına vardık ve araştırmalarımızı artırdık. En önemlisi Müslümanca bir duruş sergilemeye çalıştık. Günler geçtikçe ve onların acısı arttıkça bizimde arttı, onların canı yandıkça bizimde yandı.