Filistin'in bağımsızlığını resmi olarak tanıyan ülkeler

🔶 Filistinliler için umut vaat eden bağımsızlık bildirisinin tam anlamıyla karşılığını bulamamasının arkasında birçok etken yatıyor. Orta Doğu'nun karmaşık ve çıkar odaklı çekişmelerini bir kenara bıraktığımızda, bir devletin bağımsızlık kriterleri arasında dünyadaki diğer devletlerin resmi olarak o ülkeyi tanıması gerekliliği önemli bir faktör.

🔷 Filistin'in bağımsızlığını tanıyan ve uluslararası alanda diplomasiyi sürdüren devletlerin sayısının artması, Filistin Devleti'nin bağımsızlığını güçlendiren bir etkidir. Şimdi, Filistin'in bağımsızlık ilanından bugüne kadar geçen sürede dünya devletlerinin bu konudaki tutumuna yakından bakalım.