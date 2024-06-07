Filistin'in bağımsızlığını resmi olarak tanıyan ülkeler
Yasir Arafat, 15 Kasım 1988 Filistin Ulusal Konseyi toplantısında, başkenti Kudüs olarak belirlenen bağımsız bir Filistin Devleti'nin kuruluşunu ilan etti. Ancak, bugün bile bu hedef tam olarak gerçekleşmiş değil. Bölgenin siyasi bölünmüşlüğü ve müzakere eksikliği, Filistin'in siyonist İsrail işgali altında geçen yılları boyunca çözümsüz bir durumda kalmasına neden oldu. Ancak, umut ışığı var: Birçok BM üyesi, Filistin'i bağımsız bir devlet olarak tanıyor. Son olarak, Slovenya da bu devletler arasına katılarak 145. ülke oldu.
Giriş Tarihi: 07.06.2024
11:12
Güncelleme Tarihi: 07.06.2024
11:24
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15 Kasım 1988'de liderliğinde Yaser Arafat Filistinliler tüm dünyaya bağımsızlıklarını ilan ettiklerini duyurdu.
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Bağımsızlık ilanından bu zamana geçen 36 yılda, Filistin'in bağımsız bir devlet olarak hareket etmesi ne yazık ki gerçekleşemedi. İkinci Dünya Savaşı sonrasında özgürlüklerine kavuşan birçok Arap devletinin aksine Filistin, İngiliz sömürgesinden kurtuldu derken bu kez de siyonist İsrail işgaline uğradı.
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Filistinliler için umut vaat eden bağımsızlık bildirisinin tam anlamıyla karşılığını bulamamasının arkasında birçok etken yatıyor. Orta Doğu'nun karmaşık ve çıkar odaklı çekişmelerini bir kenara bıraktığımızda, bir devletin bağımsızlık kriterleri arasında dünyadaki diğer devletlerin resmi olarak o ülkeyi tanıması gerekliliği önemli bir faktör.
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Filistin'in bağımsızlığını tanıyan ve uluslararası alanda diplomasiyi sürdüren devletlerin sayısının artması, Filistin Devleti'nin bağımsızlığını güçlendiren bir etkidir. Şimdi, Filistin'in bağımsızlık ilanından bugüne kadar geçen sürede dünya devletlerinin bu konudaki tutumuna yakından bakalım.
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Birleşmiş Milletler'e (BM) üye 193 ülkeden 145'i Filistin'i devlet olarak tanıyor. Bunların arasında BM'deki 22 üyeli Arap Grubu, 57 ülkeli İslam İşbirliği Teşkilatı ve 120 üyeli Bağlantısızlar Hareketi de bulunuyor.
🔷 Bu ülkelerden bazıları Filistin'de
diplomatik temsilcilik de bulundurarak diplomatik ilişkiler kurmuştur. Son olarak Slovenya'nın da Filistin'i resmi olarak tanımasıyla birlikte Filistin'i tanıyan devletlerin sayısı toplamda 145 olmuştur.
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Filistin'i devlet olarak tanıyan ülkeler
🔶 Filistin Devleti,
1988'de bağımsızlık bildirisini ilan ettikten sonra Filistin'i resmi olarak tanıyan bazı önemli devletler:
Afrika: Cezayir, Mısır, Fas, Güney Afrika, Tanzanya (toplamda 54 ülke)
Asya: Afganistan, Bangladeş, Çin, Endonezya, İran, Malezya, Pakistan, Katar, Suudi Arabistan (toplamda 35 ülke)
Avrupa: Arnavutluk, Bosna Hersek, Kosova, Karadağ, Kuzey Makedonya, Sırbistan, İsveç (toplamda 7 ülke)
Güney Amerika: Arjantin, Brezilya, Şili, Kolombiya, Ekvador, Paraguay, Peru, Uruguay, Venezuela (toplamda 9 ülke)
Tanımayan bazı önemli ülkeler
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Filistin'in bağımsızlık bildirisini tanımayan bazı önemli ve büyük devletlerin tanımama sebebi elbette küresel gücün kontrol ettiği ülkelerin olmasıdır.
🔷 Özellikle bu devletlerin
siyonist İsrail ile olan yakınlıkları ve ticari ilişkileri düşünüldüğünde bu durum açıkça görülür. O devletlerden bazıları:
Amerika Birleşik Devletleri Kanada Avustralya Japonya İsrail
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