Hz. Peygamber'in Ahlakı

Merhamet

◾ Allah Resulü (SAV), duygu yüklüydü, O bir rahmet peygamberiydi. Bazen gözyaşlarını tutamaz ağlardı. Sevgili Peygamberimiz gayet yumuşak kalpliydi.

Bir adam Resûlullah ((SAV))'a geldi ve şunları aktardı:

"Ya Resulallah! Biz cahiliye ehlinden iken putlara tapar, çocuklarımızı öldürürdük. Benim bir kız çocuğum vardı. Ona seslendiğim zaman sevinçle yanıma gelir neşelenirdi. Yine bir gün yanıma çağırdım, o da geldi. Evimin yakınında kendimize ait bir kuyu vardı, oraya götürdüm ve kızımı kendi elimle kuyuya attım. Yavrucağızım benim ardımdan 'Babacığım! Babacığım!' diye bağırıyordu…"

Allah Resulü (SAV) bu olayı dinlerken ağlıyordu; o kadar çok ağlıyordu ki, gözünden yaşlar boşanıyordu.

Resulullah'ın (SAV) arkadaşları o adama,

'Allah Resulünü üzüyorsun.' dediler.

Resulullah (SAV): "Bırakın bu adam önemli bir şey soruyor." dedi.

Sonra o şahsa dönerek, "Şu olayı bana bir daha anlat…" buyurdu. Adam aynı olayı tekrar anlattı. Resulullah (SAV)'ın gözyaşları sakalını ıslatıyordu. Sonra adama şöyle buyurdu: "Şüphesiz Allah, senin kâfir iken yaptıklarını silmiştir. Şimdi artık her şeye yeniden başla."