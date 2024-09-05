Hz. Peygamber'in Ahlakı

Şemaili
◾ O (SAV), örnek davranışlarıyla vahşi bir dünyadan medeni bir dünya kurmuş, zulüm ve ahlaksızlıklarla dolu bir toplumdan "Asr-ı Saadet"e damgasını vuran altın nesiller yetiştirmiştir.
◾ O'nun (SAV) sireti gibi sureti de güzeldir. Hz. Ali (RA) Sevgili Peygamberimizin (SAV) şemâilini söyle anlatmaktadır:
↪ Resulullah (SAV) ne son derece uzun ne de son derece kısaydı, O orta boyluydu.
↪ Saçları, tam düz olmayıp, biraz kıvrımlıydı
↪ Şişman olmadığı gibi yüzü tamamen yuvarlak da değildi, ve rengi kırmızıya çalan beyazdı.
↪ Gözleri kara, kirpikleri uzundu. Mafsal kemikleri ve omuzlarının arası iriydi.
↪ Avuçları ve ayakları dolgundu. Yürüdüğü vakit, yamaçta yürüyormuş gibi sert adımlar atardı.
↪ Bir tarafa döndüğünde bütün vücuduyla dönerdi.
↪ İki omuzu arasında Peygamberlik mührü vardı; zira O, peygamberlerin sonuncusuydu.
↪ Gönlü cömert ve aksanı en düzgün kişiydi.
↪ Gayet yumuşak tabiatlı, muaşereti de soylu idi.
↪ Ansızın gören O'ndan çekinir, fakat tanıdıkça O'nu daha çok severdi.
↪ Kendisini tanımlayan kimse, "Ne O'ndan önce ne de O'ndan sonra asla bir benzerini görmedim." derdi.
↪ Şüphesiz bizlerin ve günümüz insanının O'ndan öğreneceği çok yüce ahlaki değerler bulunmaktadır.