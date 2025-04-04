Mehmet Dinç: Dostluğun sınırı, hududu yoktur: Dostluk uçsuz bucaksız bir hazinedir

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Soru: Modern zamanlarda ahlakın bir zayıflık olarak sunulmasının arkasında ne var?

Doç. Dr. Mehmet Dinç:

Artık oyunun kuralları değişti gibi. İnsanın yaşama ayarlarını bozduğu zaman bu dünyada neyden mutlu olacağı ile alakalı, bu dünyadaki varlığının, gayesinin ne olduğu ile alakalı, bu dünyada neyin önemsenmesi, neyin peşine koşulması gerektiği ile alakalı kafası da ciddi anlamda karıştı, ayarları bozuldu. Bu noktada da mevcut sistemde inanılmaz yanlış bir kurgu olduğu için, insan fıtratına aykırı bir yaşam tarzı pompalandığı için hiç şüphesiz insan fıtratına aykırı bir yaşam tarzında başarılı olma adı altında gösterilen hedefler ile ahlakın yan yana gelmesi çok fazla mümkün değil. Dolayısıyla ahlaklı olmak aynı zamanda kaybetmek demek. Ahlaklı olmak aynı zamanda geriye düşmek demek, ahlaklı olmak aynı zamanda dezavantajlı duruma düşmek demek. Zamanında bir kitap yazmıştım. Kitabın adı "Doğru Olan Yenilmektir Bazen" idi. Hakikaten de buna çok inanırım. Bu sistemin içerisinde yanlış gördüğümüz bir şeyi kazanıyor olmamız namına tercih etmememiz lazım. Kaybetmeyi göze alarak sistemin içerisindeki yanlış yapmamak lazım, doğruyu tercih etmek lazım. Çünkü hakikaten doğru olan yenilmektir bazen, bizim için bu dönemde gerçek bir ifadedir.