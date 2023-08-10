Ahşabın zarafetle buluşması: Naht sanatı

🔸 Duygu ve düşüncelerin en güzel iz düşümlerinden biri olan sanat, bu aktarımı birçok türüyle gerçekleştirir. Bunlardan biri de naht sanatıdır.

🔸 Ahşabın çeşitli tekniklerle oyulmasıyla yapılan bu sanatın kökeni, oldukça eski zamanlara dayanır. Bunun nedeni ahşaba şekil vermenin oldukça basit olmasıyla açıklanabilir.

İnce bir sanat: Minyatür