İnce bir sanat "minyatür"

💠 Bu sanatın belki de en önemli özelliği Avrupai stilde perspektif kullanılmamasıdır. Uzaklık ve boy renk ve gölgelerle anlatılmaz.

💠Minyatür "Yığma Perspektif" denilen bir teknikle resimlenirken boy kişinin önemine göre artar ya da azalır. Bu tasarım kağıt üzerinde olanların alt tarafa, geri planda kalması gerekenlerin ise üst tarafa yerleştirilmesiyle gerçekleşir.

Osmanlı'da tasvir sanatları