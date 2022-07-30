İnce bir sanat "minyatür"
Detayları ince ince işlenen, renkleri, yaldızları ve muhteşem ayrıntılarıyla insanı hayrete düşüren bir sanattır, minyatür... Aynı zamanda bir görsel belge olma özelliği de taşıyan minyatürler, yapıldıkları dönemin sosyal, kültürel ve siyasi hususları hakkında bilgi verirler. Geçmişten günümüze varlığını sürdüren bu sanat, medeniyetimizin zarif bir izdüşümü. Gelin, birlikte bu güzel sanatı tanıyalım...
Giriş Tarihi: 30.07.2022
15:16
Güncelleme Tarihi: 01.08.2022
12:58
Minyatür nedir?
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Genellikle el yazması kitaplarda eseri görselleştirir ve metindeki içeriği daha anlaşılır kılar. Minyatür genel manasıyla çok ince işlenmiş, küçük boyutlu resimler ve bu tür resim sanatına denir.
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Minyatür kelimesinin Latince kırmızı ile boyamak anlamına gelen " miniare" kelimesinden türetilmiş olduğu düşünülür. Daha sonra Fransızca'ya " miniature" olarak geçer.
💠 Osmanlı kaynaklarında ise minyatür kelimesinden ziyade "
tasvir" ya da " nakış" sözcüklerinin kullanıldığı görülür.
Minyatür sanatı hakkında on bilgi
💠 Osmanlı'da minyatür yapan sanatçılara
"nakkaş" genel ismi altında "musavvir, ressam, tarrah, şebih nüvis, nigari, nigarende, meclis nüvis, nakş-bend ve siyahkalem" gibi adlandırmalar yapılır.
💠 Minyatür sanatının uygulanma şekli yüzyıllar boyunca farklılık gösterir. Boyalar genellikle topraktan üretilir ve renkleri üst üste kullanmak için boyalar su ile inceltilir. Renklerin parlaklığını artırmak için içlerine yumurta sarısı katılır.
💠 18.yüzyıla gelindiğinde yumurta sarısının yerini tutkal alır. Osmanlı Devleti'nde özellikle padişahlara sunulan albümlerde boyanın yanı sıra altın ve gümüş kullanılır.
Minyatür sanatı çok derinlikli bir dünya
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13-19. yüzyıllar arasında İslam dünyasında " gibi adlar altında gerçekleştirilen sanat üretimleri de Türkçe'de 19. yüzyılın sonundan itibaren tasvir, tasvir-i humayun, şebih, suver, tarrahi, resm, resim, nakış, meclis, kalemişi" adıyla anılır. " minyatür "
💠 Papirüs, fildişi ve parşömen gibi malzemeler üzerine yapılan küçük resimlere de
minyatür denilir. Bunların ilk örneklerinin de Eski Mısırlılar'a ait olduğu bilinmektedir.
İ slam sanatı merkezi: Türk ve İslam sanatları müzesi
Minyatür sanatının özellikleri
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Bu sanatın belki de . en önemli özelliği Avrupai stilde perspektif kullanılmamasıdır Uzaklık ve boy renk ve gölgelerle anlatılmaz.
💠Minyatür
denilen bir teknikle resimlenirken boy kişinin önemine göre artar ya da azalır. Bu tasarım kağıt üzerinde olanların "Yığma Perspektif" alt tarafa, geri planda kalması gerekenlerin ise üst tarafa yerleştirilmesiyle gerçekleşir.
Osmanlı'da tasvir sanatları
Türk minyatürlerinin özellikleri
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Renkler çoğunlukla düz, parlak ve gölgesiz bir soyutlama aracı olarak kullanılır. Sayfa kenarlarında İran minyatürlerinde olduğu gibi Türk minyatürlerinde de ağır bir tezhip yoktur.
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Türklerde genellikle konu olarak "ağırlıklı minyatürler görülür. Osmanlı'nın tarih" savaşlarını, şenliklerini ve seferlerini anlatan resimli yazmalar bizlere o dönemin giyimi, mimarisi, gelenekleri, örf ve adetleri hakkında ayrıntılı bilgiler verir. Bu yüzden eserler birer tarihi belge niteliği de kazanmıştır.
İslam sanatları kimden etkilendi