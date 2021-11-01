İslam sanatının merkezi: Türk ve İslam Eserleri Müzesi
Peygamberimizin mübarek ayak izi, sakal-ı şerifler, Hz. Ali ve Hz. Osman'a ait Kur'an-ı Kerimler ve daha fazlası...Uzak Yakın programımızın yeni bölümünde Türk ve İslam Eserleri Müzesi'ne konuk olacağız. Tarihi binası ve barındırdığı nadir eserlerle hazine değerinde. Hazırsanız, dünyanın en zengin İslam sanatı koleksiyonuna sahip olan müzeyi adım adım gezelim.
Giriş Tarihi: 01.11.2021
16:06
Güncelleme Tarihi: 01.11.2021
17:25
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Türk ve İslam Eserleri Müzesi, Sultanahmet Meydanı'nın hemen kenarındaki tarihi bir sarayda yer alıyor. Kanuni Sultan Süleyman'ın veziriazamı İbrahim Paşa'nın sarayında.
📌Evkaf-ı İslamiye Müzesi adıyla Süleymaniye Külliyesi içinde yer alan İmaret Binası'nda 27 Nisan 1914'te ziyarete açılan müzenin adı, Cumhuriyet'in ilanından sonra 1924'te Türk ve İslam Eserleri Müzesi olarak değiştirildi.
📌 Müze, 1983 yılına kadar faaliyetlerini İmaret Binası'nda sürdürdükten sonra Osmanlı sivil mimarisinin önemli yapılarından biri olan Sultanahmet Meydanı'ndaki Pargalı İbrahim Paşa Sarayı'na taşındı.
📌 Bu kıymetli saraydaki müzede,
İslam dünyasının farklı köşelerinden toplanmış, nadir eserler sergileniyor .
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📌 Müzeye geçmeden önce İbrahim Paşa ve sarayına dair yazılan dizelerin ilginç hikâyeden bahsedelim:
"Dünyaya iki İbrahim geldi. Biri put kırdı, öteki put dikti" Şair Figani'ye atfedilen bu dizelerde put dikmekle suçlanan kişi, Kanuni'nin veziriazamı İbrahim Paşa'ydı.
📌 O dönem, içinde bulunduğumuz sarayda var olan heykellere dair hoşnutsuzluğun ifadesiydi. İbrahim Paşa, sanata oldukça ilgiliydi. Bundan kaynaklı olmalı ki Budin seferinin dönüşünde kralın av kasrında bulunan heykellerini payitahta getirir. Kendi sarayın bahçesine koydurur. Fakat onun ilgisi, halk nezdinde hoş karşılanmaz. Dilden dile bu dizelerin yayılmasına, put dikmekle suçlanmasına neden olur.
📌 Zaten Paşa'nın ölümünden sonra da saray bahçesindeki heykeller yok oldu.
Hadi müzeyi gezmeye başlayalım👇
📌El yazması Kur'anların, usturlapların sergilendiği
Dört Halife ve Emeviler Dönemi Salonu'ndayız.
📌 Burada oldukça ilginç bir eser daha var. 7. yüzyıla ait mesafe taşı…
📌 Kudüs ve Şam arasındaki mesafeyi bildirmek için Emevi halifesi tarafından yaptırılır. Üzerinde "
Müslümanların emiri Abdullah Abdülmelik. Allah günahlarını affetsin. Buradan Şam'a kadar 107 mil mesafe vardır." yazar.
📌 İslam'ın ilk döneminden günümüze ulaşan nadir eserlerden biri. Kudüs'ten getirilen bu eser, hat sanatının başlangıcını da temsil eder.
📌 Müzenin en nadide koleksiyonlarından birindeyiz.
Şam Evrakları Salonu'nda…
📌 Şam Emeviyye Camii'nde bir yangın çıkar. Burada muhafaza edilen tarihi arşiv de yangın ve su nedeniyle zarar görür. Evrakların korunması için 1911 yılında o dönem Osmanlı sınırları içerisindeki Şam'dan İstanbul'a gönderilir. Eserleri incelediğinizde yangının izlerini kolaylıkla görebilirsiniz.
📌 Oldukça hacimli olduğundan cam bölmede sadece en erken dönemli eserler sergilenir.
7. -8. yüzyıllara ait Kur'an sayfaları, ahşap ciltler, vekâletnameler, padişah fermanları bunlardan bazıları…
📌Kısacası bu evraklar, İslam sanatının gelişimini izleyebileceğiniz
eşsiz bir hazine…
CİZRE ULU CAMİİ KAPISI VE TOKMAĞI
📌 Müzenin en değerli kültür hazinesinin önündeyiz.
Cizre Ulu Camii kapısı ve tokmağının…
📌 Günümüze ulaşan az sayıda Selçuklu eserinden biri. Eşsiz icatlarıyla dünyaya nam salan büyük mühendis
Cezeri'ye ait bu kapı. Onun "Otomata" adlı eserindeki çizimlere göre yapıldı.
📌Kitabesinde
"Bizim büyüğümüz Ebul Kasım Mahmut Sencer Şah'a Allah kuvvet versin" yazılı. Bundan hareketle Sultan Sencer döneminde yenilendiğini anlaşılır.
📌Kapıdaki her motifin bir anlamı var.
12 köşeli yıldızlar evrenin sonsuzluğuna gönderme yapar. Tokmaklardaki ejderler, Orta Asya ve Selçuklu geleneğinde çokça görülen motiflerden biri. Kötülükle savaşı sembol ediyor. Aradaki aslan kafası ise yere ve göğe hâkim olan hükümdarı simgeler.
📌 Tokmağın bu özgün yorumu eserin değerini daha da artırıyor.