İslam sanatının merkezi: Türk ve İslam Eserleri Müzesi

📌 Müzeye geçmeden önce İbrahim Paşa ve sarayına dair yazılan dizelerin ilginç hikâyeden bahsedelim: "Dünyaya iki İbrahim geldi. Biri put kırdı, öteki put dikti" Şair Figani'ye atfedilen bu dizelerde put dikmekle suçlanan kişi, Kanuni'nin veziriazamı İbrahim Paşa'ydı.

📌 O dönem, içinde bulunduğumuz sarayda var olan heykellere dair hoşnutsuzluğun ifadesiydi. İbrahim Paşa, sanata oldukça ilgiliydi. Bundan kaynaklı olmalı ki Budin seferinin dönüşünde kralın av kasrında bulunan heykellerini payitahta getirir. Kendi sarayın bahçesine koydurur. Fakat onun ilgisi, halk nezdinde hoş karşılanmaz. Dilden dile bu dizelerin yayılmasına, put dikmekle suçlanmasına neden olur.

📌 Zaten Paşa'nın ölümünden sonra da saray bahçesindeki heykeller yok oldu.

Hadi müzeyi gezmeye başlayalım👇