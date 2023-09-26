Kainatın Nuru Efendimiz'in (SAV) dünyaya teşrifi: Mevlid

🔸 Kuzey Afrika kıtasındaki Müslümanlar, geçmişte böyle bir kutlama yapmazken daha sonra Müslüman halk, kendi medeniyetlerine özgü bir gelenek ile Peygamber Efendimizin (SAV) doğum yıl dönümlerinde Mevlid etkinliklerine başlar.

🔸 Mevlid etkinlikleri genel hatlarıyla İslam inancının ve yaşayışını yansıtan ve Peygamber Efendimizin (SAV) sevgisinin ifadesi eden şekilde yapılır. Kur'an okunur, ilahiler söylenir, zikirler çekilir yemekler ve tatlılar ikram edilir. Bazı bölgelerde Peygamber Efendimiz (SAV) resmi törenler ile anılır.

İslam tarihi boyunca Mevlid Kandili