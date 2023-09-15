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Rebiülevvel ayında ne oldu? Rebiülevvel ayının fazileti

Hicri yılın üçün ayı olan Rebiülevvel, 2023 yılında 16 Eylül Cumartesi günü başlayacak. Rebiülevvel ayı, Peygamber Efendimizin doğumunu müjdeleyen Mevlid Kandili'ni de içinde barındırıyor. Müslümanlar için oldukça önemli olan Rebiülevvel araştırılmaya başlandı. Peki, Rebiülevvel ayında ne oldu? Rebiülevvel ayının fazileti nelerdir?

Giriş Tarihi: 15.09.2023 14:21 Güncelleme Tarihi: 15.09.2023 14:34
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Rebiülevvel nedir?
Rebiülevvel nedir?

Rebiülevvel, Hicri takvimin üçüncü ayına (saferden sonra) denk gelir.

Sözlükte "bahar, bahar yağmuru, bolluk ve bereket" gibi anlamlara gelen rebi sözcüğü ay ve mevsim anlamlarını ifade eden Arapça bir kelimedir.

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2023 Rebiülevvel ne zaman başlıyor?
2023 Rebiülevvel ne zaman başlıyor?

Hicri yılın üçün ayı olan Rebiülevvel, 2023 yılında 16 Eylül Cumartesi günü başlayacak. Peygamber Efendimizin (SAV) dünyayı şereflendirdiği Mevlid-i Nebi 26 Eylül Salı günü idrak edilecek.

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Rebiülevvel ayının fazileti
Rebiülevvel ayının fazileti

Alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimiz (SAV), alimlerin genel kabulüne göre Rebiülevvel ayının 12'sinde Pazartesi günü dünyaya geldi.

Kudsi hadiste Yüce Allah (CC), "Sen olmasaydın ya Muhammed âlemleri yaratmazdım" buyruluyor. Kâinatta en büyük hadise, Yüce Allah'ın habibim dediği Hz. Muhammed'in dünyaya teşrifleridir.

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İslam tarihinin en önemli olayı olan hicret, Rebiülevvel ayında gerçekleşti. Peygamber Efendimiz (SAV), Medde'den Medine'ye doğru Hz. Ebubekir ile bir gece yarısı yola çıktı. Yolda Sevr Dağı'na tırmanıp mağaraya sığındılar. Tam bir teslimiyet içerisinde olan iki dost, müşriklerden korunabilmek için bir müddet burada kaldı.

Peygamberimiz (SAV) ve Hz. Hz. Ebubekir 1 Rebîülevvel'de Sevr Mağarası'ndan ayrılıp Medine'ye doğru yola çıktı.

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Hz. Peygamber (SAV) Medine'nin yakınlarındaki Kuba köyüne vardığında takvimler, 8 Rebiülevvel 622'yi gösteriyordu. Resullullah (SAV), Kuba'da kaldığı dört gün zarfında bir mescit inşa etti. Hz. Peygamber (SAV) bu mescidin planını kendi çizdi. Yapım çalışmalarına bizzat iştirak ederek ve ilk taşını elleriyle yerleştirdi.

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