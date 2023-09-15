Rebiülevvel ayında ne oldu? Rebiülevvel ayının fazileti
Rebiülevvel ayında ne oldu? Rebiülevvel ayının fazileti
Hicri yılın üçün ayı olan Rebiülevvel, 2023 yılında 16 Eylül Cumartesi günü başlayacak. Rebiülevvel ayı, Peygamber Efendimizin doğumunu müjdeleyen Mevlid Kandili'ni de içinde barındırıyor. Müslümanlar için oldukça önemli olan Rebiülevvel araştırılmaya başlandı. Peki, Rebiülevvel ayında ne oldu? Rebiülevvel ayının fazileti nelerdir?
Giriş Tarihi: 15.09.2023
14:21
Güncelleme Tarihi: 15.09.2023
14:34