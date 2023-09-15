Rebiülevvel ayında ne oldu? Rebiülevvel ayının fazileti

İslam tarihinin en önemli olayı olan hicret, Rebiülevvel ayında gerçekleşti. Peygamber Efendimiz (SAV), Medde'den Medine'ye doğru Hz. Ebubekir ile bir gece yarısı yola çıktı. Yolda Sevr Dağı'na tırmanıp mağaraya sığındılar. Tam bir teslimiyet içerisinde olan iki dost, müşriklerden korunabilmek için bir müddet burada kaldı.

Peygamberimiz (SAV) ve Hz. Hz. Ebubekir 1 Rebîülevvel'de Sevr Mağarası'ndan ayrılıp Medine'ye doğru yola çıktı.