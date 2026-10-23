Hüznün Hakikati: İslam Düşüncesinde Kederin Manevi Anlamı

1 /8 Hüzün: Müminin kalbini diri tutan manevi pusula















🔖İslam medeniyet ve düşüncemizin en temel kavramlarından biri olan "hüzün", sıradan bir psikolojik çöküntü veya karamsarlık hali değildir. Aksine, müminin kalbini diri tutan, onu Rabbine yaklaştıran ve ahiret yurdundaki ebedi sevince hazırlayan manevi bir pusuladır. Hz. Âişe'den nakledildiğine göre, Resûlullah (sav) şöyle buyurmuştur: "Batan bir diken bile olsa başına gelen her musibet/acı, Müslüman'ın günahlarına kefaret olur." (Müslim, Birr, 49; Muvatta', Ayn, 3) hadisi, hüznün mahiyetini ve yönünü belirlememiz noktasında bize yön verir.

🔖İnsan, şayet bu dünyada sırf dünya nimetlerini kaybettiği için, makam, mevki veya mal eksikliğinden dolayı kederlenip hüzünlenirse, bu durum onu yavaş yavaş Allah'tan uzaklaştırır, kalbini katılaştırır. Oysa bir mümin, ahireti, kulluğu ve ebedi hayatı için hüzünlenirse, bu kutlu hüzün onu yarın Mahşer gününde, Rahman'ın huzurunda ebedi bir sevince gark edecektir. Kur'an-ı Kerim'de cennet ehlinin dilinden dökülen şu ayet-i kerime, bu manevi hüznün ebedi mükafatını ne güzel özetler: "Şöyle derler: "Bizden tasayı gideren Allah'a hamdolsun. Doğrusu rabbimiz çok bağışlayıcıdır, şükrün karşılığını eksiksiz vermektedir." (Fâtır, 34).