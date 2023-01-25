Kandil nedir? Kandil neden kutlanır? Kandil nasıl kutlanır?

Kandil ne demektir?

💠 Müslümanlar tarafından mübarek sayılarak kutlanan gecelere kandil denir. Bu gecelere kandil denilmesinin arkasında Osmanlı Padişahı II. Selim döneminde (1566 - 1574) camilerin aydınlatılıp minarelerde kandiller yakılarak kutlanması yatar.

💠 Müslümanlar tarafından kandil olarak kutlanan vakitler Mevlid, Regaib, Mi'rac, Berat ve Kadir geceleridir. Bazen de bu gecelerin önüne Arapça "leyl" (gece) kelimesi eklenerek leyle-i Kadr, leyle-i Berât ... şeklinde de kullanıldığı görülür.

💠 Bu gecelerin kutlanma zamanları kamerî takvime göre şu şekilde belirlenmiştir:

➡ Mevlid kandili: Rebîülevvel ayının on ikinci, Regaib: Receb ayının ilk cuma, Mi'rac: aynı ayın yirmi yedinci, Berat: Şâban ayının on beşinci, Kadir gecesi ise Ramazan ayının yirmi yedinci gecesi idrak edilir.

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