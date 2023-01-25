Kandil nedir? Kandil neden kutlanır? Kandil nasıl kutlanır?
Müslümanlarca mübarek sayılarak yılın belli günlerinde idrak edilen kandiller; insanları bir araya getiren, dualarda buluşturan ve sıla-i rahimi güçlendiren hayırlı vakitlerdir. Kandillerde Müslümanlar, adeta tek yürek olarak Allah'a (CC) yönelirler. Bu mübarek günler insanların fıtratlarını hatırlamaları, hayatlarını gözden geçirmeleri için büyük bir fırsat niteliği taşır. Peki, kandil nedir, neden kutlanır?
Giriş Tarihi: 25.01.2023
19:33
Kandil ne demektir?
💠 Müslümanlar tarafından
denir. Bu gecelere kandil denilmesinin arkasında Osmanlı Padişahı mübarek sayılarak kutlanan gecelere kandil II. Selim döneminde (1566 - 1574) camilerin aydınlatılıp minarelerde kandiller yakılarak kutlanması yatar.
💠 Müslümanlar tarafından kandil olarak kutlanan vakitler
Bazen de bu gecelerin önüne Arapça Mevlid, Regaib, Mi'rac, Berat ve Kadir geceleridir. "leyl" (gece) kelimesi eklenerek leyle-i Kadr, leyle-i Berât ... şeklinde de kullanıldığı görülür.
💠 Bu gecelerin kutlanma zamanları kamerî takvime göre şu şekilde belirlenmiştir:
➡ Mevlid kandili: Rebîülevvel ayının on ikinci, Regaib: Receb ayının ilk cuma, Mi'rac: aynı ayın yirmi yedinci, Berat: Şâban ayının on beşinci, Kadir gecesi ise Ramazan ayının yirmi yedinci gecesi idrak edilir.
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Mevlid kandili
💠 Mevlid kelimesi
anlamlarına gelir. "doğum yeri, doğum zamanı, doğuş, doğum yeri, maskat-ı re's, doğum zamânı, özellikle Hz. Muhammed'in (SAV) dünyaya geldiği zaman"
💠 Mevlid kandili,
kutlanır. Mevlid kutlamalarını ilk ihdas eden zatın Peygamberimiz'in (SAV) doğumu münasebetiyle Erbil Atabegi Muzafferüddin Kökböri olduğu kabul edilir.
💠 Kandil için toplananlara Mevlid kıssaları okumayı ilk başlatan kişinin ise
Mısır'ın Çerkes yönetimi ya da Mısır Fâtımîleri olduğu rivayet edilir. (Ca'fer Murtazâ el-Âmilî, s. 20) Makrîzî'nin Fâtımî bayramlarıyla ilgili yazdıkları bu konuda onların önceliğini teyit eder mahiyettedir.
💠 Osmanlı döneminde Mevlid kandillerinde çeşitli kutlama faaliyetleri icra edilirdi.
İbnü'l-Hâc gibi bazı fakihler, mevlid münasebetiyle yapılan eğlencelere ve israf olduğu gerekçesiyle çok sayıda kandil yakılmasına karşı çıkmıştır.
Üç ayları idrak etmek
Regaip kandili
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Müslümanlar tarafından Receb ayının ilk Cuma gecesi olarak kutlanır. Hadis âlimleri bu gecenin Regaib diye adlandırılmasının bu gecede kılınması gelenek hâline gelen Regaib Kandili Regaib namazıyla ilgili rivayetlerden kaynaklandığı görüşündedir.
💠 Arapça bir sözcük olan "Regâib"
kelimesi hadis ve fıkıh literatüründe kökünden türemiştir. Reğabe ise herhangi bir şeyi "bol sevap ve mükâfat, faziletli amel" manalarına gelir ve "rağibe" istemek, arzulamak, ona karşı meyletmek ve onu elde etmek için çaba sarf etmek anlamlarına gelir.
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Regaib gecesi, Kur'an'da saygı gösterilmesi istenen ve hadislerde -gün belirtilmeden- oruç tutulması tavsiye edilen haram aylardan Receb ayında bulunur.
💠 Özellikle tasavvufî eserlerde yer alan, Hz. Peygamber'in (SAV) Regaib gecesinde ana rahmine düştüğü, Receb ayının ilk perşembe günü oruç tutup gecesinde
Regaib namazı adıyla bir namaz kılmanın sevap olduğu ve bu gecenin birçok faziletinin bulunduğu yönündeki rivayetlerin olduğu asılsız hadis âlimlerince belirtilmiştir.
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Haram aylar ne demektir?
İslam'da savaşmanın yasaklandığı dört mübarek aya "haram aylar" denir. Peygamber Efendimiz (SAV) haram ayları Zilkade, Zilhicce, Muharrem ve Receb olarak açıklamıştır.
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