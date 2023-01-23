Ramazan'ın manevi iklimine hazırlık: Üç aylar

🔹 Müslümanlar arasında üç aylara önem verilmesinin nedenlerinden biri de bu aylarda bulunan, mübarek sayılıp idrak edilen Regaib, Mi'rac, Berat kandillerinin ve Kadir Gecesi'nin bu aylar içinde yer almasıdır. "Receb ayının ilk cuma gecesi Regaib, aynı ayın yirmi yedinci gecesi Mi'rac, Şâban ayının on beşinci gecesi Berat ve Ramazan ayının yirmi yedinci gecesi Kadir Gecesi'dir."

🔹 Kandil gecelerinden en fazla değer atfedilen, Kur'an-ı Kerim'de sûre olan Kadir Gecesi'dir. Aynı adı taşıyan sûrede Kur'an'ın inmeye başladığı bu gecenin bin aydan daha hayırlı olduğu bildirilir. (Kadir sûresi, 1-3. Ayetler) Kadir Gecesi'nin Ramazan ayının yirmi yedinci gecesine rastladığı görüşü âlimlerin çoğunluğu tarafından kabul edilir.