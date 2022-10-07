İslam tarihi boyunca Mevlid Kandili

Efendimiz'in (SAV) doğduğu gün

💠 Bizlerin en büyük örneği ve rehberi olan Hz. Muhammed (SAV), İslâm tarihçilerinin çoğuna göre Habeşistan'ın Yemen valisi Ebrehe'nin Kâbe'yi yıkmak üzere Mekke'ye saldırdığı ve Fil Vak'ası denilen olayın meydana geldiği yıl Mekke'de doğdu.

💠 Efendimiz (SAV) 571 yılında, 12 Rebiülevvel Pazartesi günü dünyaya geldi. O'nun dünyaya geldiği gün pek çok mucize de gerçekleşti.