Planını Peygamber Efendimizin çizdiği mescid "Kuba"

Mescid-i Kuba; Hz. Peygamber'in hicreti sırasında Medine'den önce son durağı olan Kubâ'da yapılan mesciddir.

▶ Mekke'deki zulümden kaçan ilk muhacirler, Resûl-i Ekrem (sav) daha Medine'ye gelmeden evvel Kubâ'da, Amr b. Avf oğullarına ait bir hurma kurutma yerini mescid haline getirmişlerdi. Ebû Huzeyfe'nin âzat ettiği Sâlim de burada bir grup muhacire Kudüs'e yönelerek namaz kıldırıyordu.

Amr b. Avf: Medine'deki iki büyük kabileden biri olan Evs'in bir kolu.



▶ Resûlullah (sav) Kubâ'ya ulaşınca burayı genişletip, bir plan çizerek İslam'ın ilk mescidi Kubâ Mescidi'ni inşa etti.

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