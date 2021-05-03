Peygamberimize 'namaza durmaması emredilen cami: Mescid-i Dırar

🔸 Resulullah (sav) her ensarı bir muhacir ile kardeş ilan etmiş ve böylece Müslümanların kaynaşması sağlanmıştır.

🔸 Muâhât olarak adlandırılan bu uygulama ile 186 aile kardeş edilmiştir.

🔸 Bu uygulamanın şekilde kalmaması, muhacir ve ensarı kan bağından da öte bir bağlılıkla birbirine bağlamıştır.

🔸 Hatta mirasla ilgili ayetler gelinceye kadar bu kardeşler birbirine vâris dahi olmuşlardır.

🔍 Medine'den önce Müslümanların ilk hicreti: Habeşistan