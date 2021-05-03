Peygamberimize 'namaza durmaması emredilen cami: Mescid-i Dırar
İslam tarihinin kırılma noktası olan Hicret'in ardından ensar ve muhacir arasındaki bağ, kardeşlik uygulaması ile pekiştirilmiş; aralarındaki kaynaşma ve dayanışma ile Müslümanlar güç kazanmaya başlamışlardır. Münafıklar, İslam'ın Medine'de güçlenmesi ve yayılmasından rahatsız olmuşlar ve müminlerin Mescid-i Nebevi'de hep birlikte saf tutmalarından huzursuzluk duymuşlardır. Bu nedenle hem müminlerin arasında anlaşmazlık çıkarmak hem de gizli faaliyetlerini rahatça konuşabilmek amacıyla bir mescid inşa etmişler; Resul-i Ekrem'i burada namaz kılmaya çağırmışlardır.
Giriş Tarihi: 03.05.2021
17:19
Güncelleme Tarihi: 03.05.2021
17:40
İSLAM’IN KUVVET BULDUĞU ŞEHİR: MEDİNE
🔸 Resul-i Ekrem'in (sav)
İslam tarihinin dönüm noktası olmuştur. Müslümanlarla beraber Mekke'den Medine'ye hicreti,
🔸 Hicret, yalnızca fiziki bir coğrafya boyutunda kalmamış,
gelişmesi ile yeni bir dönem başlamıştır. İslam'ın davet, faaliyet ve siyaset açısından
🔸
sağlanmış; Müslümanlar tek vücut haline gelerek birlikte hareket etmiştir. Muhacirlerle ensar arasında kaynaşma ve dayanışma
🔸 Bu kardeşliğin sağlanmasında en etkili yöntemlerden biri
uygulamasıdır. Peygamber Efendimiz (sav) tarafından gerçekleştirilen "muâhât"
🔸 Resulullah (sav)
ve böylece Müslümanların kaynaşması sağlanmıştır. her ensarı bir muhacir ile kardeş ilan etmiş
🔸 Muâhât olarak adlandırılan
edilmiştir. bu uygulama ile 186 aile kardeş
🔸 Bu uygulamanın şekilde kalmaması,
birbirine bağlamıştır. muhacir ve ensarı kan bağından da öte bir bağlılıkla
🔸 Hatta mirasla ilgili ayetler gelinceye kadar
olmuşlardır. bu kardeşler birbirine vâris dahi
🔍
Medine'den önce Müslümanların ilk hicreti: Habeşistan
İSLAM TOPLUMU YAPILANMAYA BAŞLADI
🔸 İslam toplumunun yapılanması anlamında başat rol oynayan muâhât,
fayda sağlamıştır. siyasi, iktisadi, içtimai, dini ve askeri pek çok alanda
🔸
siyasi açıdan büyük bir değişim imkânı sunmuştur. Müslümanların Medine'dekini hayatını kolaylaştırmış;
🔸 Mekke'de müşriklerin zulüm ve baskıları karşısında
Medine'de Peygamberimiz (sav) önderliğinde devlete kavuşmuş ve güç bulmuştur. eziyet ve işkenceye maruz kalan Müslümanlar,
VIDEO
MESCİD-İ NEBEVİ’NİN İNŞASI
🔸 Resul-i Ekrem Efendimiz (sav) hicret edip Medine'ye ulaştıktan sonra
başlamıştır. ilk iş olarak mescid inşa faaliyetlerine
🔸 Bedeli ödenerek arsa satın alınmış; inşaatına başlanan
çalışmıştır. mescidin yapımında kullanılan kerpiçleri bizzat kendisi yüklenip bir işçi gibi
🔸 Hatta bu inşaat sırasında çalışanları
aktarılan rivayetler arasındadır. motive edecek beyitler okuduğu da
🔍 Peygamberimizin Hicret'ten sonra Medine'de gerçekleştirdiği faaliyetler
MÜMİNLERİN DAYANIŞMALARI MÜNAFIKLARI RAHATSIZ ETTİ
🔸 İslam'ın Medine'de güçlenmesi ve yayılmasından
ve bu gelişmeyi önleyememeleri nedeniyle hayıflanmaya başlamışlardır. münafıklar rahatsız olmuşlar
🔸 Hz. Bilal'in okuduğu ezanın ardından
müminlerin Mescid-i Nebevi'de saf tutmaları, birlik ve dayanışmalarının her geçen gün artması onları rahatsız etmiştir.
🔸 Resulullah'ın (sav) sohbetlerine katılan
ancak seyretmekten başka bir şey ellerinden gelmemiştir. müminlerinin sayısının artması onlarda huzursuzluk oluşturmuş
🔸 Bu sırada içlerinden
vermiştir. Vedîa bin Âmir onları teselli edebilecek bir haber