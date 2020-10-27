Mevlid Kandili'nde çekilecek zikirler neler? Mevlid Kandili gecesinde çekilecek tesbihler...
İslam alemi için çok önemli olan Mevlid Kandili 28 Ekim Çarşamba günü idrak edilecek. Bu geceyi Müslümanlar ibadetlerle ve okudukları Kur'an-ı Kerim ihya edecek. Peki, Mevlid Kandilinde çekilecek zikirler neler? Mevlid Kandili gecesinde çekilecek tesbihler nelerdir? İşte Mevlid Kandil'nde çekilecek zikir ve tesbihler...
Giriş Tarihi: 27.10.2020
18:01
Resûlullah efendimiz,
hicretten 53 sene evvel Rebiülevvel ayının on ikinci Pazartesi gecesi sabaha karşı, Mekke'nin Hâşimoğulları mahallesinde, Safa tepesi yakınında bir evde doğdu. Peygamber efendimizin doğum zamanı manasına Mevlid Kandili adı verildi. Bu gece, Kadir gecesinden sonra en kıymetli gecedir. Mevlid gecesinde Resûlullah sallallahü aleyhi ve sellem doğduğu için sevinenler affolunur.
Mevlid Kandili'nde çekilecek zikirler
Mevlid Kandili'nde bol bol Resul-i Ekrem Efendimize
salat-ü selam okunmalıdır. Bu mukaddes gecede yapılacak ibadetlerin en önemlisi : Kur'an-ı Kerim okumak ve çokça zikir evrâd-ü ezkârda (belli vakitlerde düzenli olarak okunan âyet, salevât, zikir ve duâlar) bulunmaktır.
Hz. Peygamber'e en kısa şekilde
, "Allahümme salli alâ Muhammed" veya "Sallallahü aleyhi ve sellem" ya da "Allahümme salli alâ Seyyidinâ Muhammedin ve alâ âlihî ve sahbihî ve bârik ve sellim" diye salât-u selam getirilir.
*** Salât-ü selam getirmek için belirli bir vakit ve sayı yoktur. Kişi dilediği zaman ve istediği miktarda salât-ü selam getirebilir. Salât-ü selam için besmele çekme zorunluluğu da yoktur.
Mevlid Kandili'nde neler yapılır?
Mevlid Kandili gecesinde çekilecek tesbihler
Mevlid Kandili'nde günahların affına vesile olan
Tesbih namazını kılabilmek için şu tesbihi ezbere bilmek gerekir: "Sübhânallâhi vel-hamdü lillâhi ve lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber. Ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil-aliyyil-azıym."
Mevlid Kandili'nde
"Lâ ilâe illallah"; "Allahümme salli alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ âli seyyidinâ muhammed"; "Estağfirullah"; "Sübhànallah"; "Elhamdülillâh"; "Allahu ekber"; "Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm"; "Allah" zikirlerini çekmek büyük sevaptır.
Bunun dışında Mevlid gecesinin manevi zenginliğinden faydalanmak için
Hatm-i Enbiya da yapılabilir. Hatm-i Enbiya, mübarek gün ve gecelerde, evliyaullah ve tasavvuf ehli tarafından yapılır ve tavsiye edilir. Hazreti Âdem (a.s), Hazreti Eyyub (a.s) ve Hazreti Yunus (a.s) peygamberlerin okudukları ve Kur'an-ı Kerim'de geçen dualardır.
Hatm-i Enbiya şöyle yapılır:
Önce Euzü Besmele ile bir "Fatiha suresi" ve üç "İhlas" okunur.
Sevabı, başta Resul-i Ekrem Efendimiz (s.a.v) olmak üzere tüm peygamberlerin ayrıca evliyanın ve meşayih-ı kiramın, İslam büyüklerinin, bu aziz dine hizmet edenlerin ruhlarına bağışlanır.
Mevlid Kandilinin anlamı ve önemi
Sonra:
1- 100 defa
Getirilir. Salavat-ı Şerife
"
Allâhümme salli ve sellim ve barik alâ seyyidina Muhammedin ve alâ âli seyyidinâ Muhammed."
2- 500 defa Hazreti Adem'in (a.s) şu duası okunur:
"Rabbena Zalemna enfüsena ve inlem tağfirlena ve terhamna lenekunenne minelhasirin."
3- 100 defa yine
getirilir. Salavat-ı Şerife
4- 500 defa Hazreti
Eyyub (a.s) 'ın şu duası okunur.
" Rabbi inni messeniyaddurru ve ente erhamürrahimin."