Resulullah'ın istirahatgahı: Hücre-i Saadet

💠 Hücre-i Saadet, bir oda olarak inşa edildiği zaman bir tavanı yoktu. Üstünde hurma dalları vardı. Belli bir süre sonrasında odacığın üstü kapatılmıştı.

💠 Oda içinde hem mescide hem de dışarıya açılan iki kapı mevcuttu. Zamanla geçirdiği değişimlerden dolayı Hücre-i Saadet'in o dönemine dair bir fotoğrafa sahip değiliz. İlk dönem Mescid-i Nebevi'yi çizimler üzerinden takip edebiliyoruz.