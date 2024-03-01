Resulullah'ın istirahatgahı: Hücre-i Saadet
Hac ve Umre ziyaretleri için kutsal topraklarda bulunan Müslümanların yoğun bir duygu seline kapıldıkları Hücre-i Saadet, Allah Resulü'nün (SAV) defnedildiği odadır. Ziyaret esnasında yoğun duyguların yaşandığı Hücre-i Saadet esasında Hz. Aişe (RANHA) annemizin odasıydı. Zamanla Hz. Ebubekir'in (RA) ve Hz. Ömer'in (RA) defnedildiği bu oda, Müslümanların en çok görmek istedikleri mekanlar arasında. Peki Hücre-i Saadet ne demek?
Giriş Tarihi: 01.03.2024
11:04
Güncelleme Tarihi: 01.03.2024
11:32
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Fahr-i Kainat Efendimiz (SAV), Hz. Aişe (RANHA) annemizin odasında iken vefat etmişti. Hücre-i Saadet terkibinin başındaki " hücre" kelimesi Mescid-i Nebevi'ye komşu olan bu odacığa atıftı.
💠 Saadet ise mutluluk manasına gelir. Hücre-i Saadet tamlaması "
mutluluk odası" anlamını karşılar. Burada Resul-i Zişan Efendimizin (SAV) dışında Hz. Ebubekir (RA) ve Hz. Ömer'in (RA) de kabirleri bulunuyor. Resulullah'ın (SAV) en yakınındaki iki sahabi, efendilerini burada da yalnız bırakmadı.
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💠 Sayısı zamanla ikiden dokuza yükselen,
Mescid-i Nebevi'ye bitişik odalarda yaşayan Resulullah'ın (SAV) kabri de zamanla mescidin tam merkezinde kaldı.
💠 Bu odada vefatı sebebiyle Hücre-i Saadet'in dışında
"Hücretü'l Şerife", "Hücretü'l Mukaddese", Hücretü'l Mutahhara" gibi başka tamlamalar da kullanılır.
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Kusva'nın çökmesi ve arazinin iki yetimden satın alınması ile inşaatı başlayan Mescid-i Nebevi sadece bir ibadethane hüviyetine sahip değildir.
Kusva kimdir?
Resulullah'ın (SAV) devesinin adıdır.
💠 Burası savaştan ekonomiye
İslam Devleti'nin en önemli meselelerinin konuşulduğu, sahabenin istişare yaptığı, ilmi faaliyetlerin sürdüğü bir kompleks hükmündeydi.
MESCİD-İ NEBEVİ HAKKINDA 20 İLGİNÇ BİLGİ
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Hücre-i Saadet, bir oda olarak inşa edildiği zaman bir tavanı yoktu. Üstünde hurma dalları vardı. Belli bir süre sonrasında odacığın üstü kapatılmıştı.
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Oda içinde hem m escide hem de dışarıya açılan iki kapı mevcuttu. Zamanla geçirdiği değişimlerden dolayı Hücre-i Saadet'in o dönemine dair bir fotoğrafa sahip değiliz. İlk dönem Mescid-i Nebevi'yi çizimler üzerinden takip edebiliyoruz.
💠 Resulullah'ın (SAV) vefatının ardından
sahabe iki gün boyunca gruplar halinde cenaze namazını kıldı. Sonrasında ise Mescid-i Nebevi'de defin yeri hakkında istişare yapıldı.
💠 Bir grup
Allah Resulü'nün (SAV) Baki Mezarlığı'na defnini isterken, kimisi de mescidin içine defnedilmesini uygun gördü. Nihayetinde Hz. Ebubekir'in (RAfikri olan Resul-i Zişan'ın vefat ettiği odacığa defnedilmesi kabul edildi.
OSMANLI'NIN EFENDİMİZE HÜRMETİNİ GÖSTEREN MESCİD-İ NEBEVİ TAMİRATI