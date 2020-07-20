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Osmanlı'nın Efendimize hürmetini gösteren Mescid-i Nebevi tamiratı

Mescid-i Nebevi, Medine'de içerisinde Resul-i Ekrem'in kabrinin de bulunduğu mesciddir. Hicret'in hemen ardından inşa edilerek temelleri bizzat Peygamber Efendimiz tarafından atıldı. Kur'an-ı Kerim'de "ilk günden takva üzerine kurulan mescid" ifadesiyle anılan Mescid-i Nebevi, tarih boyunca birçok defa genişletildi ve tamirat gördü. Bilhassa Abdülmecid döneminde yapılan tamiratla bugünkü şeklini aldı. Mescidin tamiri hususunda yayımlanan bir nizamname ise Osmanlı'nın Efendimize saygısını ve hürmetini içtenlikle gösteriyordu. Peki, bu nizamnamede hangi maddeler yer alıyordu?

Giriş Tarihi: 20.07.2020 08:38 Güncelleme Tarihi: 20.07.2020 09:25
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MESCİD-İ NEBEVİ
MESCİD-İ NEBEVİ

"Nebevi" Arapça'da "Peygambere ait" anlamına gelir, "Mescid-i Nebevî" tamlamasının anlamı ise "Peygamber Mescidi"dir. Mekke'de bulunan Mescid-i Haram'dan sonra Müslümanlara göre ikinci en mukaddes mescittir.

Mescid-i Nebevi hakkında 20 ilginç bilgi

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Mescid-i Nebevi, ayrıca Efendimizin mübarek kabrinin bulunduğu mekandır. İslâm tarihinde bir dönüm noktası olan Resûl-i Ekrem'in Mekke'den Medine'ye hicretinden sonra gerçekleştirilen ilk faaliyetlerden biri bu mescidin inşasıydı. Bizzat Hz. Peygamber tarafından yaptırılan iki mescidden biri olan Mescid-i Nebevî, sonraki dönemde kurulan camilere örnek teşkil etti.

9 Osmanlı padişahı ve hürmet ettikleri alimler

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TARİHTE EN KAPSAMLI TAMİRATI YAPAN İSİMLER
TARİHTE EN KAPSAMLI TAMİRATI YAPAN İSİMLER

Mescid-i Nebevi ilk inşasından bu yana pek çok tamirat ve genişleme gördü. Hz. Ömer, Hz. Osman, Emevilerden Velid B. Abdülmelik , Abbasilerden Mehdi, Memlüklülerden Melik Kalavun ve Osmanlılarda İkinci Selim, Sultan İkinci Mahmud ve Sultan Abdülmecid bu kutlu meclise en etraflıca tamiratı yaptırdı.

Osmanlı tarihinde yaşanan 8 ilginç hadise

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Sultan Abdülmecid, Mescid-i Nebevi'nin tamiratını gerçekleştirdiği sırada mescidin küçük bir maketini yaptırdı. Bu model, Mescid-i Nebevi'nin orijinal halinin aynısı olup boy itibariyle mescidin 53'te 1 oranındaydı. Dönem açısından bakıldığında böyle bir maket yaptırılması; mescidin ne kadar üzerine düşüldüğünü gösteriyordu. Nitekim tamirat için yayımlanan belgeden sonra bu husus da önem arz etmekteydi.

Osmanlı'nın kaybolan mescitleri

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Osmanlı'yı dünyadaki örnek medeniyetler arasına sokan hususlardan biri mukaddesata gösterdiği hürmetti. Mecid-i Nebevi'nin tamiratı için bir nizamname hazırlandı. Bu nizamname Osmanlı'nın mukaddesata gösterdiği hürmetin bir belgesi niteliğindeydi.

Tamirat nizamnamesinde Osmanlı'nın gösterdiği hassasiyetler şu şekilde yer almaktaydı:

Müslümanların hâkim oldukları yerlerde inşa edilen en eski camiler

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