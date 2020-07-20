Osmanlı'nın Efendimize hürmetini gösteren Mescid-i Nebevi tamiratı

Mescid-i Nebevi, Medine'de içerisinde Resul-i Ekrem'in kabrinin de bulunduğu mesciddir. Hicret'in hemen ardından inşa edilerek temelleri bizzat Peygamber Efendimiz tarafından atıldı. Kur'an-ı Kerim'de "ilk günden takva üzerine kurulan mescid" ifadesiyle anılan Mescid-i Nebevi, tarih boyunca birçok defa genişletildi ve tamirat gördü. Bilhassa Abdülmecid döneminde yapılan tamiratla bugünkü şeklini aldı. Mescidin tamiri hususunda yayımlanan bir nizamname ise Osmanlı'nın Efendimize saygısını ve hürmetini içtenlikle gösteriyordu. Peki, bu nizamnamede hangi maddeler yer alıyordu?