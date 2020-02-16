Osmanlı'nın kaybolan mescitleri

📌 Paşa, Safranbolulu önemli bir aileye mensup Silahtar Kahvecisi Ali Ağa'nın oğludur. Ünlü sadrazam Halil Hamid Paşa'ya damat olan İzzet Mehmed Paşa, birçok yerin valiliğini yaptı. 1794 tarihinde ise sadrazam oldu.

📌 1795 yılında kurduğu vakıf ile Eyüp semtinde bir tekke, Boğaziçi'nde bir çeşme, Safranbolu'da ise cami yaptırdı. 1812 yılında vefat eden Paşa, Manisa'da defnedildi. Bulunduğu yerdeki mezar taşı bir müddet sonra sökülerek Manisa Mevlevihanesi'ne götürüldü.

📌 Tarihçi Necdet İşli tarafından kabir taşı fotoğraflanıp okundu. Bu taş 2005 yılında Safranbolu'ya, Paşa'nın kendi adına yaptırdığı caminin avlusuna yerleştirildi. Veziriazamlara has kallavi sarıklı, büyük mermer mezar taşı üzerinde şunlar yazılıydı:

"Hüvel-hallakül-Baki

Sadr-ı azam-o esbak

Cennet mekan Firdevs-aşiyan

Merhum ve mağfur el-muhtaç

İla-rahmet-i rabbihil-gafur

El-Hac İzzet Mehmet Paşa

Hazretlerinin ruh-ı şerifiyçun

Fatiha sene 1227"