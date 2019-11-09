Dünya sanatına damgasını vuran iki eser ve Osmanlı izleri

Ciddiye ilişkiler kurmadığı ülkelerde ikamet elçisi bulundurmayan Osmanlı Devleti'nin Paris'e daimi bir elçi gönderdiğini zanneden Kral, aslında sadece bir kurye olan Süleyman Ağa'nın muhteşem bir törenle karşılanması emretti.

Türk usulü alçak sedirlerin ve iskemlelerin bulunduğu bir mekân düzenlendi, gülyağları, şerbetler ve kahve temin edildi.