Dünya sanatına damgasını vuran iki eser ve Osmanlı izleri
Dünya sanatına damgasını vuran iki eser ve Osmanlı izleri
Osmanlı Devleti, tarih boyunca Avrupa ile daima etkileşimde bulunmuş; Avrupalı sanatkârların eserlerine ilham vermiştir. Batıdaki ülkeler, bir yandan Osmanlı'dan korkarken bir yandan da ona hayranlık beslemiş; krallar ise büyüklüğü karşısında imparatorluğu tehlike olarak görseler de pek çok konuda Osmanlıya öykünmeden edememişlerdir. Peki, dünya edebiyatının en ünlü oyun yazarlarından biri olan Moliere'in Kibarlık Budalası adlı eserinin Osmanlı ile ne ilgisi olduğunu biliyor musunuz? Ya da Mozart'ın "Saraydan Kız Kaçırma" adlı operasına konu olan sarayın Osmanlı'daki hangi saray olduğunu?
Giriş Tarihi: 09.11.2019
16:32
Güncelleme Tarihi: 16.07.2020
18:10