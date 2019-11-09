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Dünya sanatına damgasını vuran iki eser ve Osmanlı izleri

Osmanlı Devleti, tarih boyunca Avrupa ile daima etkileşimde bulunmuş; Avrupalı sanatkârların eserlerine ilham vermiştir. Batıdaki ülkeler, bir yandan Osmanlı'dan korkarken bir yandan da ona hayranlık beslemiş; krallar ise büyüklüğü karşısında imparatorluğu tehlike olarak görseler de pek çok konuda Osmanlıya öykünmeden edememişlerdir. Peki, dünya edebiyatının en ünlü oyun yazarlarından biri olan Moliere'in Kibarlık Budalası adlı eserinin Osmanlı ile ne ilgisi olduğunu biliyor musunuz? Ya da Mozart'ın "Saraydan Kız Kaçırma" adlı operasına konu olan sarayın Osmanlı'daki hangi saray olduğunu?

Giriş Tarihi: 09.11.2019 16:32 Güncelleme Tarihi: 16.07.2020 18:10
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MOLİERE - KİBARLIK BUDALASI
MOLİERE - KİBARLIK BUDALASI

Moliere'in Kibarlık Budalası adlı eserinin Fransa'ya giden bir Osmanlı ağası nedeniyle yazıldığını biliyor muydunuz?

14. Louis, Osmanlı İmparatorluğu'nun büyüklüğü ve kudreti karşısında tezatlı duygular içindeydi ve hayranlık duyduğu bu imparatorluğu, aynı zamanda kıskandığı için ikiyüzlü bir siyaset uyguluyordu.

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SÜLEYMAN AĞA FRANSA’YA GÖNDERİLDİ
SÜLEYMAN AĞA FRANSA’YA GÖNDERİLDİ

14. Louis'nin Girit cephesine gönderdiği kuvvetler 1668'de ağır bir hezimete uğrayınca öfkelenip İstanbul'daki daimi elçisini geri çağırmış, yerine sadece bir maslahatgüzar tayin edileceğini bildirmişti.

Fransa'nın bu tuhaf davranışını ciddiye almayıp sadece bir blöf olarak gören Saray, elçinin niçin geri çekildiğini öğrenmek için Müteferrika Süleyman Ağa'yı resmi bir mektupla Paris'e gönderdi.

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KURYE GÖREVİ GÖREN AĞAYI ‘ELÇİ’ SANDILAR
KURYE GÖREVİ GÖREN AĞAYI ‘ELÇİ’ SANDILAR

Ciddiye ilişkiler kurmadığı ülkelerde ikamet elçisi bulundurmayan Osmanlı Devleti'nin Paris'e daimi bir elçi gönderdiğini zanneden Kral, aslında sadece bir kurye olan Süleyman Ağa'nın muhteşem bir törenle karşılanması emretti.

Türk usulü alçak sedirlerin ve iskemlelerin bulunduğu bir mekân düzenlendi, gülyağları, şerbetler ve kahve temin edildi.

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‘PADİŞAHIMIZIN BİNDİĞİ AT BİLE DAHA SÜSLÜDÜR’
‘PADİŞAHIMIZIN BİNDİĞİ AT BİLE DAHA SÜSLÜDÜR’

Esvapçıbaşısından Osmanlı padişahının törenlerde altın ipliğinden dokunmuş bir elbise giydiğini öğrenen Kral, ondan aşağı kalmamak için kendisine altın kumaştan bir elbise ısmarladı ve saraydaki bütün pırlantalar kullanılarak süslenmesini emretti. Kabul günü, Osmanlı elçisine kudretini, zenginliğini ve ihtişamını göstermek için bu süslü elbiseyi giydi.

Mektuba göz atılınca, Süleyman Ağa'nın elçi değil; sadece mektup taşımakla görevli bir kurye olduğu anlaşılmıştı. 14. Louis'yi çılgına çeviren ise Süleyman Ağa'nın çıkarken "Kralımızın elbisesini nasıl buldunuz?" diye soran asilzadelere "Padişahımız efendimizin selama çıktığı zaman bindiği at bile daha süslüdür!" şeklinde cevap vermesiydi.

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KRAL PRESTİJİ İÇİN MOLİERE’E OYUN SİPARİŞ ETTİ
KRAL PRESTİJİ İÇİN MOLİERE’E OYUN SİPARİŞ ETTİ

Kral'ın düştüğü gülünç durum ve Süleyman Ağa'nın sözü, soylular arasında dilden dile dolaşmaya başlamış ve bu konuda pek çok dedikodu ortaya çıkmıştı.

Süleyman Ağa'nın Fransız sarayının ihtişamına burun kıvırmasına 14. Louis çok içerledi ve prestijinin de tehlikede olduğunu fark ettiği için Moliere'e bir oyun sipariş etti.

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