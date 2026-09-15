Sinemaya dair mutlaka bilmeniz gereken kelimeler - Sinema Sözlüğü 2
Yayınlanma Tarihi: 15.09.2026 10:02
Bir film setinde bulunma imkanı elde ederseniz ya da sinema ile ilgili konuların konuşulduğu bir ortamda bulunursanız anlam veremeyeceğiniz sinema terimleri duymanız muhtemeldir. Bunların tamamen dışında, "ben film izlerken neyin ne olduğunu, niçin yapıldığını anlamak ve anlamlandırmak istiyorum" demeniz de gayet doğal bir durumdur. Bu maksatla sinemayı anlayıp anlamlandırabilmenizde kolaylık sağlayacak sinema sözlüğünün ikincisini derledik. İşte sinemaya dair mutlaka bilmeniz gereken kelimeler…
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Pozometre
🎥 Pozometre: Işıkölçer
🔻Kameranın çekim esnasında gerçekleştirdiği poz değerini, objektiften içeri giren ışık miktarını ve süresini belirleyip ölçen bir alettir.
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Prodüktör
🎥 Prodüktör: Yapımcı
🔻Filmin yapım aşamalarını yöneten, üretim sonrası pazarlama, dağıtım ve yayın süreçlerini koordine eden kişidir.