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Sinemaya dair mutlaka bilmeniz gereken kelimeler - Sinema Sözlüğü 2

Yayınlanma Tarihi: 15.09.2026 10:02

Bir film setinde bulunma imkanı elde ederseniz ya da sinema ile ilgili konuların konuşulduğu bir ortamda bulunursanız anlam veremeyeceğiniz sinema terimleri duymanız muhtemeldir. Bunların tamamen dışında, "ben film izlerken neyin ne olduğunu, niçin yapıldığını anlamak ve anlamlandırmak istiyorum" demeniz de gayet doğal bir durumdur. Bu maksatla sinemayı anlayıp anlamlandırabilmenizde kolaylık sağlayacak sinema sözlüğünün ikincisini derledik. İşte sinemaya dair mutlaka bilmeniz gereken kelimeler…

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Pelikül
Pelikül

🎥 Pelikül: Boş film

🔻Pelikül, film çekmek için kullanılır. Koruyucu katmanlardan oluşur ve genellikle kenarlarında delikler bulunan boş film şerididir.

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Pozometre
Pozometre

🎥 Pozometre: Işıkölçer

🔻Kameranın çekim esnasında gerçekleştirdiği poz değerini, objektiften içeri giren ışık miktarını ve süresini belirleyip ölçen bir alettir.

Türüne özgü sinema

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Prodüksiyon
Prodüksiyon

🎥 Prodüksiyon: Yapım

🔻Bir filmin hazırlanması ve çekilmesi için gerekli yapım ekibi ve ekipmanlarının sağlanması ve bütün çalışmaların yapılmasına verilen isimdir.

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Prodüktör
Prodüktör

🎥 Prodüktör: Yapımcı

🔻Filmin yapım aşamalarını yöneten, üretim sonrası pazarlama, dağıtım ve yayın süreçlerini koordine eden kişidir.

Ne izlemeli diyenler için 5 film önerisi

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Prömiyer
Prömiyer

🎥 Prömiyer: Önoynatım

🔻Bir filmin yapım ve yapım sonrası çalışmalarının tamamlanmasının ardından, seyircilerinin önünde ilk kez gösteriminin yapılmasıdır.

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