Umre Hazırlığı: Kabe Yolculuğuna Çıkmadan Önce Bilmeniz Gerekenler

Umre Yolculuğuna Hazırlık













➡ Öncelikle ibadetler esnasında yalnız olduğumuzu, Rabbimizle baş başa kaldığımızı unutmayalım. Zihninizi ve kalbinizi tek başınalığa alıştırmanız çok önemlidir. Mekke'nin o kutsiyetini, Medine'nin huzurunu kalbinizde hissedin ki, oradan gerçekten dolu dolu dönebilesiniz. Unutmayın, bu doluluk maddi şeylerle değil; maneviyatla, takva ile olmalı. Asıl kazanç, oradan Allah'a daha yakın, kalbi daha arınmış bir şekilde dönmektir.

➡ Umre, ihramlı olarak Kâbe'yi tavaf edip Safâ ile Merve arasında sa'y yapmak suretiyle eda edilen ibadettir. Hac mevsimi dışında, herhangi bir zamanda yapılır. İ'timâr "umreyi eda etmek", mu'temir "umreyi eda eden kimse" demektir. Umre, daha sonraki bir umreye kadar işlenen günahlara keffârettir (Buhârî, Umre 1). İmkânı olanlar için hac ve umre ömürde bir defa yapılır. Fakat diğer ibadetler gibi daha fazla yapmak mümkündür.

➡ Umre için yapılması şart olan işler sırasıyla şunlardır:

1. İhrama girmek

2. Kâbe'yi tavaf etmek (7 şavt 1 tavaf demek)

3. Safâ ve Merve arasında 7 kere gidip gelmek (sa'y yapmak)

4. Saçları tıraş ederek veya kısaltarak ihramdan çıkmak

Bu işlemler bitince, umre tamamlanmış olur.