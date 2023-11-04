İsrail'in yok ettiği tarih: Megaribe

➡ "Megaribe Mahallesi"nin Burak Duvarı'na bitişik şekilde yapılması ise hem stratejik hem de manevi bir meseleydi. Böylece Mescid adeta çevrelenmiş oldu.

➡ Mescid-i Aksa'nın yamacında kurulan bu mahalle Müslümanların Mescid-i Aksa'ya duydukları yakınlığın en güzel göstergelerinden biridir.

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