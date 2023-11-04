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İsrail'in yok ettiği tarih: Megaribe

1967 yılından itibaren İsrail işgaline uğrayan Kudüs, bu süreçte pek çok insani, tarihi ve kültürel katliama uğradı. Kudüs-ü Şerif'in işgalinin ardından terör devletinin yaptığı ilk icraatlardan biri Burak Duvarı'na bitişik olan 780 yıllık Megaribe Mahallesi'nin yok edilmesiydi. Bu olay Mescid-i Aksa'yı savunmasız bırakmak için atılan ilk adımdı.

Giriş Tarihi: 04.11.2023 09:19 Güncelleme Tarihi: 04.11.2023 10:30
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Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa'yı barındıran Kudüs'ün Selahaddin Eyyubi tarafından 1187 yılında fethedilmesinde İslam ümmetinin pek çok kavminin katkısı oldu.

➡ Bu topluluklardan birisi de Mağriplilerdi. Mübarek fethin ardından bir kısmı ülkesine dönse de Mağriplilerin azımsanmayacak bir bölümü Kudüs-ü Şerif'e yerleşti.

KUDÜS'TE DOKUNULAMAYAN MERDİVENİN HİKAYESİ

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➡ Muzaffer Komutan Selahaddin Eyyubi tarafından Mescid-i Aksa'nın batı tarafı, Burak Duvarı'nın hemen yanına yerleştirilen Mağripliler, burada bir mahalle kurdular.

➡ Sadece bir mahalle, yerleşim yeri olmayan yerleşim aynı zamanda medreseler, zaviyeler gibi toplumsal kurumlarıyla bir ilim meclisi hüviyetindeydi.

HAREM-İ ŞERİF'İN UZLET KÖŞESİ

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➡ "Megaribe Mahallesi"nin Burak Duvarı'na bitişik şekilde yapılması ise hem stratejik hem de manevi bir meseleydi. Böylece Mescid adeta çevrelenmiş oldu.

Mescid-i Aksa'nın yamacında kurulan bu mahalle Müslümanların Mescid-i Aksa'ya duydukları yakınlığın en güzel göstergelerinden biridir.

SOYKIRIMIN EN ÇARPICI 10 FOTOĞRAFI

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➡ Mahalle içinde Megaribe Vakfı, Megaribe Zaviyesi, Megaribe Camii, Burak Duvarı, Efdaliyye Medresesi, Fahriyye Medresesi, Fahriyye Hangahı gibi kurucu müesseseler vardı.

Dımaşk Valisi Melik Efdal tarafından tesis edilen vakfın vakfiyesinde bölgenin sadece Mağripli Müslümanlar için tesis edildiği vurgulanmaktadır.

İŞGALCİ İSRAİL'İN KUDÜS POLİTİKASI

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➡ Kudüs'ün Müslüman kimliğinin en önemli nişanelerinden olan Megaribe, içerisindeki sosyal kurumlar ile şehirdeki bereket havasını her daim taze tutan bir nefesti.

➡ Lakin Osmanlıların Kudüs'ten çekilmesi ve yeni kurulan İngiliz yönetiminin Yahudi göçünü desteklemesiyle beraber şehrin en önemli simgelerinden olan yapının hayatiyeti tehlikeye girdi.

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