İsrail'in yok ettiği tarih: Megaribe
1967 yılından itibaren İsrail işgaline uğrayan Kudüs, bu süreçte pek çok insani, tarihi ve kültürel katliama uğradı. Kudüs-ü Şerif'in işgalinin ardından terör devletinin yaptığı ilk icraatlardan biri Burak Duvarı'na bitişik olan 780 yıllık Megaribe Mahallesi'nin yok edilmesiydi. Bu olay Mescid-i Aksa'yı savunmasız bırakmak için atılan ilk adımdı.
Giriş Tarihi: 04.11.2023
09:19
Güncelleme Tarihi: 04.11.2023
10:30
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Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa'yı barındıran Kudüs'ün Selahaddin Eyyubi tarafından 1187 yılında fethedilmesinde İslam ümmetinin pek çok kavminin katkısı oldu.
➡ Bu topluluklardan birisi de
Mağriplilerdi. Mübarek fethin ardından bir kısmı ülkesine dönse de Mağriplilerin azımsanmayacak bir bölümü Kudüs-ü Şerif'e yerleşti.
KUDÜS'TE DOKUNULAMAYAN MERDİVENİN HİKAYESİ
➡ Muzaffer Komutan
Selahaddin Eyyubi tarafından Mescid-i Aksa'nın batı tarafı, Burak Duvarı'nın hemen yanına yerleştirilen Mağripliler, burada bir mahalle kurdular.
➡ Sadece bir
mahalle, yerleşim yeri olmayan yerleşim aynı zamanda medreseler, zaviyeler gibi toplumsal kurumlarıyla bir ilim meclisi hüviyetindeydi.
HAREM-İ ŞERİF'İN UZLET KÖŞESİ
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Megaribe Mahallesi"nin Burak Duvarı'na bitişik şekilde yapılması ise hem stratejik hem de manevi bir meseleydi. Böylece Mescid adeta çevrelenmiş oldu.
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Mescid-i Aksa'nın yamacında kurulan bu mahalle Müslümanların Mescid-i Aksa'ya duydukları yakınlığın en güzel göstergelerinden biridir.
SOYKIRIMIN EN ÇARPICI 10 FOTOĞRAFI
➡ Mahalle içinde Megaribe
Vakfı, Megaribe Zaviyesi, Megaribe Camii, Burak Duvarı, Efdaliyye Medresesi, Fahriyye Medresesi, Fahriyye Hangahı gibi kurucu müesseseler vardı.
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Dımaşk Valisi Melik Efdal tarafından tesis edilen vakfın vakfiyesinde bölgenin sadece Mağripli Müslümanlar için tesis edildiği vurgulanmaktadır.
İŞGALCİ İSRAİL'İN KUDÜS POLİTİKASI
➡ Kudüs'ün
Müslüman kimliğinin en önemli nişanelerinden olan Megaribe, içerisindeki sosyal kurumlar ile şehirdeki bereket havasını her daim taze tutan bir nefesti.
➡ Lakin
Osmanlıların Kudüs'ten çekilmesi ve yeni kurulan İngiliz yönetiminin Yahudi göçünü desteklemesiyle beraber şehrin en önemli simgelerinden olan yapının hayatiyeti tehlikeye girdi.
FİLİSTİN TARİHİNDE ÖNE ÇIKAN ZAMANLAR