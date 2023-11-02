Harem-i Şerif'in uzlet köşesi: Halvethaneler

🔸 İnsan, unutan ve hatırlanan arasında vesveseli bir varlıktır. Allah Teala'yı (CC) sıklıkla zikrederek kalbi temizlemek ve manevi olarak rahatlamak tarih boyunca Müslümanların en güzel hasletlerinden biri oldu.

🔸 Halvethane, çilehane geleneği de böyle ince bir anlayışın izdüşümü olarak ortaya çıktı. Dünyaya kapalı ama Allah'a (CC) açık olan bu mekanlar Resulullah'ın (SAV) miraca yükseldiği Mescid-i Aksa etrafında da sıklıkla görüldü. İşte, Mescid-i Aksa'nın uzlet mekanları olan halvethaneler...

AYET VE HADİSLERLE MESCİD-İ AKSA